Только за последние сутки наши защитники минули 124 710 российских оккупантов. В Генштабе уточнили, что потери врага могут быть значительно больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точный подсчет.

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Потери россиян по состоянию на 27 января

  • танков – 3182 (+7);
  • боевых бронированных машин – 6340 (+6);
  • артиллерийских систем – 2180 (+11);
  • РСЗО – 452 (+0);
  • средства ПВО – 221 (+1);
  • самолетов – 292 (+0);
  • вертолетов – 283 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33);
  • крылатые ракеты – 796 (+47);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15);
  • специальная техника – 199 (+4).

Актуальные потери врага по состоянию на 27 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости по поводу потерь россиян: коротко

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Россия использует мобильные крематории, чтобы скрыть потери. По данным нашей разведки, в тылу передовых позиций захватчиков постоянно перемещаются ориентировочно пять таких крематориев.
  • Анализируя штурм Соледара, американский политик и депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин назвал такие действия смертной казнью по-российски. Ведь владелец вагнеровцев Пригожин систематически посылал заключенных на смерть.
  • После хлопка у оккупантов в новогоднюю ночь в Макеевке СМИ установили имена 90 погибших россиян. Самому младшему было 22 года, самому старшему – 48 лет. Подробнее об этом читайте по ссылке.