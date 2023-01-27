Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, украинские военные отошли на новые рубежи обороны вблизи Соледара. И у российских оккупантов теперь новое-старое задание – все начинать сначала и заново штурмовать новые укрепления.

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В Бахмуте так же, как и вблизи Соледара, ситуация более-менее стабилизирована. За прошедшие сутки не было никаких продвижений у врага на этом направлении.

Бахмут достаточно хорошо укреплен. Можем удерживать его гораздо дольше. Все будет зависеть от снабжения и обеспечения наших войск,

– заметил Жданов.

Какая ситуация на других участках фронта

Американский Институт изучения войны предполагает, что ВСУ возобновили контрнаступление в направлении Кременной Луганской области. Как подчеркнул Жданов, по этому направлению очень мало информации. Но были данные, что определенные украинские группы уже были недалеко от Кременной.

Впрочем, не стоит утверждать, что Кременная вот-вот будет освобождена. Там продолжаются напряженные бои.

Мы там шаг за шагом приближаемся в сторону Кременной. И перебрасывание российских десантников на этот участок не спасло ситуацию для оккупантов. Бои продолжаются. Там преимущественно леса и лесополосы. Бои идут за каждую лесополосу,

– отметил Жданов.

Кроме того, некоторые новости есть и по Запорожскому направлению. Оккупанты не идут там в наступление, но пытаются "нащупать" украинскую оборону. Жданов считает, что таким образом захватчики хотят, чтобы ВСУ перебросили некоторые войска из-под Бахмутского и Авдеевского направления на Запорожский или использовали резервы.

Жданов рассказал о ситуации на фронте

Почему белорусы оказались на Запорожье

25 января мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированной Кирилловке заметили военных с белорусскими шевронами.

Как обьяснил Жданов, еще несколько недель назад украинская разведка сообщала, что оккупанты активно вербуют белорусов в частные военные компании. Работа продолжается как среди гражданских, так и действующих военных.

Потери российских захватчиков