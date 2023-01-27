Украинцам не стоит искать измену в уходе ВСУ из Соледара. О ситуации на Донбассе, новых бессмысленных заявлениях Владимира Путина и его приспешников, а также вероятности нового наступления России в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о массированных ракетных атаках России, получении долгожданных танков Leopard и Abrams, а также изменении отношений между Берлином и Кремлем. Читайте первую часть интервью с Михаилом Подоляком – по ссылке.

Об уходе из Соледара

– Вы упомянули об оккупированных территориях. Вчера наш Генштаб сообщил о том, что мы отошли от Соледара из-за интенсивности боев и из-за того, что наши защитники и герои нужны живыми здесь и сейчас. Я вспомнила момент, когда Соловьев с пачкой соли пришел в студию, хвастался ею и рассказывал, какая у них "добыча".

Но есть вопросы – что же тогда с Донецком и Луганском, которые вы шли якобы "защищать", потому что их "бомбили 8 лет". Мне кажется, что он бы отмахнулся и сказал, мол, не до этого сейчас, "мы взяли соль". Да вы и "Азовсталь" взяли, но восстанавливать ничего не собираетесь. Думаю, что и Соледар с солью не слишком сильно нужен им. Не могу понять, куда они шли – кого-то освобождать или захватывать стратегически важные предприятия?

Они не шли захватывать стратегические предприятия или освобождать людей – они шли убивать. Давайте просто верно фиксировать позицию России. Нет никакого "народа Донбасса". Вы ведь прекрасно понимаете. Вообще не надо так вопрос задавать. В 2014 году Донецк выглядел вообще иначе, чем сегодня. Это был цветущий город Украины, не больше, но и не меньше, хочет этого кто-нибудь или нет.

– И каким он будет обязательн после украинской победы!

Безусловно, если бы там не появились странные существа под названием "уголовные субъекты России", то в 2014 году и дальше ничего не было бы. Там был бы хороший украинский город. Так же, как красивый город Мариуполь.

Россия приходит, потому что это саранча в человеческом обличье, чтобы показать, как жить не надо. Уничтожить территорию и полностью выжечь ее, чтобы ничего не было. Им безразлично, они даже официально говорят, что нет смысла восстанавливать Соледар или "Азовсталь", нет смысла восстанавливать вообще ничего.

Конечно, потому что они и не пришли восстанавливать. Это не страна, которая строит что-нибудь. Это страна, которая разрушает. Строят другие страны. В том и конфликт между нами и Россией, между Европой и Россией и вообще между цивилизованным сообществом и Россией. Ведь Россия – страна-разрушитель. Она будет просто уничтожать, чтобы жить на руинах, потому что им нравится жить на руинах, в подвалах и т.д. И они хотят, чтобы все жили так.

Поэтому сегодня мы защищаем свою страну, потому что мы другая цивилизация. Нам нужен комфорт, технологии, мы хотим жить свободно. Мы не хотим жить в лагерях, потому что там не нужен комфорт.

Что касается Соледара или любого другого направления, с политической точки зрения мы можем это проговаривать. Однако не стратегически комментировать, куда зашли, потому что это очень интенсивная война и всегда можем куда-нибудь зайти или откуда-то отступить.

Это стратегически верно. Это занимается Генеральный штаб ВСУ, и делает это все абсолютно эффективно. Четко планирует и говорит об аргументах.

Почему мы оставались в Соледаре? Там можно было перемолоть очень большое количество россиян, которых они не жалели. А это – остатки более или менее боеспособных частей российской армии, включая зеков и мотивированных ЧВК "Вагнера".

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Я понимаю причины, но не вижу смысла говорить о чем-то, с точки зрения откуда-то отступили или зашли куда-то. У нас есть ключевая задача – освободить всю территорию. И думаю, что наше общество прекрасно понимает, что мы будем это делать. И никто не будет подписывать какие-то временные перемирия.

Вы же видите все позиции – они официальные. Президент и Генштаб подчеркивают это. Однако давайте не в украинских традициях комментировать, как мы любим – все пропало или все супер, а позволим крайне эффективному Генштабу планировать и делать свою работу.



Отважные украинские защитники / Фото

А мы можем политически говорить об этом, поддерживая их. Говорить о том, что им нужно говорить, потому что это важно, с точки зрения морального положения и общества, и нашей армии. У меня совершенно оптимистичный взгляд на происходящее. Понятно, что трагедий много, но оптимистичный, понимаю, что такую страну сломить точно невозможно.

Новые бессмысленные заявления Путина и его приспешников

– Страна, несущая разруху и грязь, рассказывает, что "Москва будет расценивать использование Киевом снарядов с урановым наконечником для танков Leopard-2 как использование грязных ядерных бомб". Я, конечно, сказала, чтобы не психировали, мы помоем, но вопрос в другом – они полгода назад пытались убедить ООН, что грязные бомбы производятся в Украине. Теперь они наконец-то нашли, к чему могут придраться.

Знаете, в литературе, в кино есть 6 классических сюжетов, из которых можно строить сценарий. В России есть несколько, исходя из их сегодняшнего интеллектуального состояния – несколько классических сюжетов, которые они постоянно пытаются продать миру. К примеру, биолаборатории с боевыми белками. Нацисты, которых, кроме России… Потому что нацист не видит, поскольку он и является нацистом.

Они говорили о грязных бомбах и десятках тысяч наемников. Они постоянно вокруг этих сюжетов ходят. И это опять-таки понятно всему миру, что на это реагировать не надо.

Я вам еще приведу некоторые примеры. Есть такой субъект Сергей Нарышкин, возглавляющий службу внешней разведки России. Он совершенно серьезно говорит, что украинцы складируют оружие на АЭС. Они так поступали на ЗАЭС, и это визуально зафиксированный факт, даже странной комиссией МАГАТЭ, которая приезжала на ЗАЭС и т.д.

Есть установленный факт, взволновавший международное сообщество, в частности нуклеарное. Все это увидели и здесь он говорит: "Смотрите, они там прячут оружие".

Безусловно, этого нет – это нонсенс. Мы все делаем прозрачно. Почему российским пропагандистам трудно что-нибудь "продать"? Потому что мы прозрачно все делаем и говорим: "Хорошо, у нас здесь представители МАГАТЭ, смотрите, все станции открыты".

Они приехали и буквально через 2 дня после этого заявления Нарышкина Рафаэль Гросси (гендиректор МАГАТЭ – 24 Канал) четко говорит, что комиссия проинспектировала все станции – Хмельницкую, Ровненскую, Южноукраинскую АЭС, оставила там своих людей и увидела, что нет никакого оружия.

Берем еще одного очень странного субъекта Марию Захарову, которая после 11 месяцев геноцидной войны в Украине, где россияне нас массово убивают, используют тысячи танков, которые мы уничтожили, говорит, "мы увидели решение о передаче танков Украине и считаем, что это подтверждение немедленной войны против России".

Вы понимаете абсурдность? Вот почему я все время подчеркиваю, что там не с кем разговаривать, и президент об этом говорит. Как можно с этим "лицом" говорить? Это удивительное существо. Надо обязательно зафиксировать это. Потому что она занимает официальный пост, как и Нарышкин, Патрушев, воюют неизвестно с кем, убивая при этом конкретных людей.

Они рассказывают какие-то сказки. Я понимаю, почему они это делают у себя, потому что там нет умных людей, там можно "впаривать" все, что угодно. Но для чего они это делают для внешнего рынка? Это удивительно выглядит.

Они 11 месяцев используют большое количество танков – тысячи уже уничтожены, а тысячи еще подвозят. А здесь партнеры хотят предоставить Украине возможность защитить суверенное право жить так, как мы хотим, а после 11 месяцев полномасштабного вторжения она говорит, что это доказательство.

– Я спрашивала вас о Донецкой и Луганской области, потому что вчера якобы Путин вышел к якобы студентам и сказал, что теперь цели "СВО" – это якобы "защита самой России".

Я не готов так быстро переключаться на подсознание этого субъекта, потому что он совершенно искренний в конкретном. Ему не нужно придумывать обоснование геноцида XXI века, а необходимо выйти и сказать: "Да, я принял решение убить максимальное количество граждан другой страны, потому что очень ненавижу украинцев".

Это единственная действительная цель так называемой "СВО" или войны против Украины. Нет никаких других целей, таких, как защита России. Это выглядит как Сталин, не успевший напасть на нацистскую Германию, потому что она чуть раньше напала на тоталитарный СССР.

Они почему-то напали на Европу, совершенно не накапливавшую оружие, не проводившую какую-то милитаризацию, в отличие от начала 1940-х. А жила открыто, без границ, вкладывала деньги в технологии и нанотехнологии и думала о том, как продлить ресурс жизни, чтобы человек жил не 67–68 лет, а 90–110 лет. Вкладывалась в другой тип жизни.



Владимир Путин / Фото АР

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И здесь человек, оставшийся где-то там, в середине 1960-х, грезит величием Российской империи, приходит тебя убивать и говорит: "Мы напали, потому что мы сохраняем Россию". Он должен продолжить свое мнение: "Мы готовы вести переговоры, и если вы позволите убить нам полтора или два миллиона украинцев, то после этого мы действительно о чем-то договоримся".

Это так выглядит? Просто мы притворяемся, что этот человек понимает, что он говорит, а он маскирует то, что действительно хочет сказать. И там есть еще более интересная вещь – фраза, что якобы в Украине используются "заградительные отряды", которые убивают украинских военных. А также, мол, украинцы "сами себя убивают и уничтожают ракетами дома".

Президент Зеленский сказал, что он никакого смысла не видит в разговоре с Путиным – с человеком, который это говорит, должны говорить другие. Я как официальное лицо не очень могу себе позволить такое говорить, потому что мы не можем позволить себе оскорблять в публичном пространстве кого-то. Однако это невозможно.

Путин живет в другом измерении. Он массово убивает своих граждан и граждан других стран. Причем он начал это делать в 2014 году, потому что до этого здесь было абсолютно счастливое пространство, в отличие от России.

Да, у нас были определенные конфликтные ситуации, но мы разобрались бы, ведь это наша страна. Он пришел нас убивать в 2014 году, убивает сейчас и продолжает говорить, мол, мы сами себя убиваем, уничтожаем, взрываем свои больницы, в которые до этого вкладывали большие средства, чтобы они были современными, в отличие от российской периферии.

Здесь не о чем разговаривать с Россией и не с кем. Единственный способ получить полный европейский мир – это уничтожение российских вооруженных сил на оккупированных территориях Украины.

– Вы говорите, что как должностное лицо, что не имеете права так говорить, но вопрос в том, кого мы оскорбляем. Потому что у меня ощущение будто набитую куклу катают по территории России и пытаются ее всем показать. Даже Гиркин вчера сказал, что неизвестно, есть ли Путин или нет его, и он не уверен, какой из "Путиных" на самом деле существует. Мы все понимаем, что у него несколько двойников, которые периодически появляются, и у каждого своя форма психиатрической болезни, с которой нельзя не то, что говорить, даже слушать.

Когда я говорю как официальное лицо, это не вопрос России, а вопрос нашей цивилизованности. Мы должны быть такими всегда, независимо от того, что происходит в других странах.

Мы с пониманием относимся к России. Мы понимаем, что страна не для диалога. Эта страна в таком формате, еще раз подчеркиваю, существовать не может. Потому что это будет постоянная опасность не только для Украины, но и для региона, Европы и вообще для мира.

Концепция российской внешней политики очень проста – тратить деньги на провокации в разных направлениях, в частности информационные, политические, региональные. Она вкладывает деньги в террористические группировки, этнические конфликты, которые она раздувает, в частности, на территории Украины. Не только на Востоке, но вы знаете еще места, где периодически с подачи России возникали какие-то темы.

– Медведчук вчера дал интервью "Russia Today". Очень жаловался, что у него отняли украинское гражданство.

Нам следует меньше обращать внимание на Медведчука. Нам нужно думать о том, чтобы вернуть его на территорию Украины для определенных юридических действий, и мы это сделаем. Разумеется, сейчас мы его обменяли, потому что это было важно для фундаментального сохранения жизни наших ребят "азовцев".

Во-первых, Медведчук не является для нас важным ньюзмейкером. Во-вторых, он совершенно не разбирается в Украине. В-третьих, он не предлагает и никогда не предлагал никаких эффективных решений, потому что это не синоним слова "Медведчук". В-четвертых, исторически мы должны обеспечить ему такой конец жизни, который будет достоин этого субъекта.

Так что читать или слушать, что он там говорит, нет никакого смысла. Единственный смысл – это после войны всех этих людей не только на суд, но и другие действия наши ребята должны забирать из России.

Как быстро ВСУ освоят танки Leopard

– Если еще раз вернуться к Leopard и вообще к танкам, которые нам пообещали. В последнее время мы видим сообщения о том, что Россия готовится к мощному наступлению. Мы видели, как шла мобилизация, и понимаем, что научить чему-то набравшихся они, может, и не успели, но это все равно живая сила, которая уже прёт на наши украинские земли.

Вопрос № 1 – это логистика тех танков как можно быстрее в Украину, но еще предстоит еще этап обучения. Кто-то говорит, что необходимо 3–4 месяца, чтобы научиться на них работать, а кто-то – что это как автомобиль: если уже умел пользоваться механикой, то спокойно пересядешь на автомат. На сколько эта логистика может растянуться?

Вы назвали две конфигурации, а есть третья – украинцы. Они будут учиться ровно столько, сколько нужно, чтобы очень быстро овладеть тем или иным транспортным средством, в этом случае мы говорим о танках, и эффективно и своевременно быть уже на поле боя.

Так что уже прорабатывается и логистика поставок этих танков, и логистика обучения. Ребята уже начинают учиться, но думаю, что они будут учиться так быстро, как наши партнеры еще не ожидают. Так же как было с HIMARS или со 155-м калибром.

У нас есть десятки номенклатур. Например, артиллерия – это не один вид 155 калибра, это десятки разновидностей гаубиц и т.д. Ребята научились пользоваться и построили единую эффективную систему и очень быстро.



Немецкие танки Leopard / Фото АР

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Кстати, это очень удивило наших партнеров. Почему они не боятся предоставлять разные ЗРК? Они понимают, что мы все это объединим в единую эффективную систему и очень быстро научимся пользоваться. Так же будет с танками: мы очень быстро, эффективно и вовремя научимся пользоваться и будем использовать оружие на поле боя.

Сможет ли Россия повторить наступление 24 февраля

– Об этом наступлении, к которому Россия готовится. Мы понимаем, что у нас нет такого момента расслабления или розовых очков. Мы понимаем, что война не закончится завтра и продолжаем готовиться к наступлению. Но смогут ли они повторить нечто подобное 23 февраля?

Нет, не смогут, потому что, во-первых, у них нет того ресурса и позиции, которую занимали накануне 24 февраля. Украина сегодня вообще другая и у нас другая мотивация. Мы сегодня мотивированы максимально жестоко и быстро убивать россиян, они это тоже понимают.

Они понимают, если 24 февраля был определенный шок, потому что такой интенсивности войны никто не ожидал. Я имею в виду Европу и другие страны.

Сегодня у нас совсем другая логистика, в том числе обеспечение и оружие. У нас совсем другие мотивации, учитывая то, что мы увидели от россиян. То есть, мы понимаем, что единственный аргумент в любом диалоге с россиянами – это уничтожить конкретного оккупанта максимально быстро, объемно в количественном смысле и эффективно.

Мы просто будем их уничтожать гораздо эффективнее, чем в начале этой войны. Это логика войны. Поэтому такого варианта, какой был у них в ночь с 23 на 24 февраля, точно не будет. Это будет вариант встречных, максимально эффективных оборонительных или контрнаступательных действий украинской армии.