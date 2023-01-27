О новых массированных российских атаках по территории Украины, подарках на день рождения Президента Украины Владимира Зеленского и изменении позиции Германии – рассказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Важно Подоляк ответил, возможно ли повторение наступления 24 февраля

Ракетные атаки

Россияне 26 января снова совершили ракетные обстрелы по Украине. Кроме того, было сообщение о том, что якобы по Киеву нанесли удар баллистической ракетой. Пропагандисты сообщали, что это первое применение ракет иранского производства. Не исключаю, что это может быть ИПСО, но все же они сообщают о том, что это ракеты иранского производства.

Давайте дождемся. Наша разведка всегда абсолютно четко документально подтверждает что-то. Так было и с иранскими дронами.

Мы знаем, что Россия действительно ведет крайне интенсивные переговоры с Ираном по обмену СУшками – подразумевается самолеты, определенные технологии, деньги и даже ядерные технологии на конкретные баллистические ракеты. Между тем, Россия использовала ряд экспериментальных ракет С-400 по Киеву. Вы помните, что это было две недели тому назад. Поэтому нужно дождаться экспертной оценки и тогда можем говорить, какая это конкретно была атака на Киев. Я имею в виду, какая ракета была. Я думаю, что мы с этим разберемся.

Что касается пропагандистов, то это Россия. Я не думаю, что российские пропагандисты что-то точно знают. Они же используются только как такой себе большой резиновый, простите, рот.

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Путин это сравнивал с другой частью тела, но на резиновый рот похоже. Что касается этих ракет – понятно. Вчера были "Шахиды", сегодня ракеты – обычно они этот террор устраивают нам несколько дней. Это уже завершенная атака, нельзя сказать, что завтра будет спокойно?

Нет, я не думаю. До конца войны у нас вообще не будет спокойно. То есть мы должны реагировать на сигналы тревоги, должны идти в укрытие – это важно. Все же должны сохранить максимальное количество своих людей. Это важно для того, чтобы проделать всю ту историческую работу, которую нам предстоит сделать. Ее будет очень много.

Что касается России – вы понимаете, Россия это уже понимает. Мы с вами видим это постоянно и в пабликах, и на пропагандистских площадках, и в политической риторике. Они понимают, какую сложную ситуацию получили сегодня и какую абсолютную сложную ситуацию будут иметь завтра – им придется за все это отвечать, потому что Украина будет каждого из них идентифицировать и затем либо юридическим, либо физически привлекать к определенной ответственности.

Они ведь четко понимают, с кем они сегодня имеют дело. Они понимают, что украинцы – это не совсем то, что они постоянно там у себя рассказывают: "Да что мы там с этими украинцами?!". Я не стану говорить, как они нас называли. Вы знаете, но между тем. "Да мы там их быстро-быстро, они вообще никакие, неизвестно, кто это, это же мы великие".

Сегодня они понимают, что они напали на единую нацию, которая точно будет каждого из них доставать за уши. И это очень и очень важно. Но между тем, они будут терроризировать.

Давайте зафиксируем, чтобы не было разногласий в оценках. Да, мы выясним, какие именно ракеты они используют, после этого публично, официально об этом поговорим – определенное время нужно для этого.

Вторая составляющая – Россия не изменится. До конца войны она будет использовать любые элементы террористической войны для того, чтобы запугивать гражданское население. Это могут быть дроны, ракеты любого производства. Будут искать еще какие-то возможности, но до последнего дня войны это будут использовать. Поэтому должны спокойно, относительно спокойно, к этому относиться и просто заботиться о своей личной безопасности. Я просто искренне хочу, чтобы все заботились о своей безопасности. Это не просто какие-то ритуальные слова. Это действительно искренняя надежда на то, что украинцы победят с максимально минимальными потерями.

Отношения России и Турции

Также накануне россияне попали и в судно TUZLA, которое под флагом Турции стояло в морском порту Херсона. Турция хоть как-то отреагировала на это событие теперь?

Еще пока нет. Я думаю, что, вероятно, Турция должна провести определенную идентификацию: что произошло, как это произошло. После этого, наверное, последуют какие-то дипломатические действия. Так принято в цивилизованном мире. Но между тем это опять-таки внутреннее дело Турции, в которой 14 мая, напомню, будут президентские выборы. Именно поэтому они будут исходить из этого ключевого тезиса о том, что важны для них переломные выборы.

Они будут выходить в публичную плоскость с заявлениями, которые будут идти в рамках этой (кампании – 24 канала). Поэтому они будут сами думать, выгодно ли им сегодня с Россией эскалировать определенные отношения, предоставляются ли России дополнительные ресурсы, в том числе в рамках, например, какие-то транспортные хабы или энергетические хабы, или еще какие-то партнерские составляющие в Черноморской акватории. Или, напротив, будет выгодно максимально жестко реагировать на попытки атаковать турецкое имущество. Прежде всего, турецкое имущество. Но это будет исключительно внутренне, исходя из внутренних потребностей сегодняшней Турции.

Подарки для Украины

Михаил, давайте о тех подарках, которые были озвучены вчера. Я понимаю, что это не совсем подарки. Потому что это больше инструменты для того, чтобы Украина могла защитить европейские ценности. Но мы вчера смотрели и даже вспомнили "интересную математику". Потому что 14 танков от Германии Leopard, 31 ABRAMS от Америки, если добавить, то, соответственно – 45, как и лет президенту Зеленскому. Отреагировали на это и в России. Не смогли смолчать – вспомнили о немецких танках на "русской земле".

Я смотрела, что Соловьев у себя в телеграм-канале разместил серию документального сериала, как они назвали, "Эра танков", и сказал, что "некоторые, вероятно, удивятся, но в последние годы единственной страной, разрабатывающей чрезвычайно новую машину, имея в виду танк , была именно Россия". Мы видели, что они уже прощелкали все HIMARS. Мы знаем, что у них самая лучшая в мире ПВО, правда, Путин рассказывал это губернатору Белгорода, на который ежедневно падают российские ракеты. Теперь у них самые лучшие в мире танки.

Начнем с лучших в мире танков под названием Т-14 "Армата", которых не существует в природе, которые глохнут перед мавзолеем Ленина. Один раз использовали – и то не смогли до конца правильно это сделать. Но я вообще считаю, что российский ВПК очень и очень обнуляет свою репутацию. Они имеют действительно огромный объем танков, немного модифицированного старого советского оружия.



Танк Т-14 / Фото Defense Express

Да, у них есть определенные разработки в сфере авиации, когда мы говорим о самолетах-истребителях 5-го поколения. Это хорошее оружие, можно сказать, для глобального рынка. Но кроме этого есть ряд ракет, в том числе и высокоточных, которые были наработаны в середине 2000-х и сегодня используются.

Их очень мало, ограниченное количество. 90% арсенала российской армии – это арсеналы Советского Союза. Они все устаревшие, но их много. Поэтому все эти понты россиян: "Арматы", "Посейдон" – это все исключительно элементы гибридной войны.

Мы же с вами не раз об этом говорили. Смотрите, Россия продавала не столько способность свою военную. Они просто сами поверили в это, а сколько страха перед этой способностью России. То есть страх перед российской армией. Они для того сделали ЧВК "Вагнер" и другие, которые приезжали в Сирию и на видео отрезали голову местным, чтобы показать, какие они безжалостные, что им все равно на гуманистическую составляющую современной цивилизации. Эти люди основа росийской армии.

Во-вторых, они постоянно рассказывали, что у них есть "Цирконы", "Арматы" и мир должен их бояться. Действительно, мир боялся России, поэтому был паритет, мол, Россия будет что-то говорить, мы будем с ней спорить, но будем ее бояться. В какой-то момент, они сами поверили, что у них настолько мощная армия и такой сверхсовременный ВПК, что они могут зайти куда угодно и просто всех там "выносить в одну калитку".

Вот они пришли в Украину, которая, будем откровенными, не милитарное государство. К сожалению, так была построена структура нашего производства, что мы тоже больше говорили в течение 30 лет, чем формировали современное производство, в том числе и военно-промышленный комплекс.

Я не буду говорить о причинах, думаю, что после войны мы сядем и проанализируем, почему так произошло. Почему за 30 лет мы не построили сверхсовременные, как Южная Корея, Гонконг или Сингапур, хотя бы отраслевые анклавы, чтобы можно было конкурировать на глобальном рынке, например, на рынке современной военной техники.

Россияне зашли сюда, у нас было недостаточно эффективного контроружия. У нас также было советское оружие, которое позволило удержать первый напор, а сегодня мы с партнерами выходим практически на концепцию стопроцентного переоснащения армии на стандарты НАТО.

Что выяснилось? Выяснилось, что нет никакой сверхмощной российской армии, нет никакого мощного российского оружия. Выяснилось, что у всего этого "аналогов нет" действительно нет аналогов, потому что это никому не нужно. Просто его много. На это у нас есть эффективные средства противодействия под названием натовское оружие – артиллерия, РСЗО, HIMARS, танки сейчас будут, потом мы перейдем к ракетам повышенной дальности. Они будут способны это не качество, а количество уничтожать. Поэтому мы должны спокойно смотреть на все эти истерические разговоры. Посмотрите, в какой стилистике разговаривает субъект Соловьев. Это просто фантастический материал для психиатрического исследования.

Вернемся к подаркам. Это не просто 45 или потом 100, потом 200, 300 танков, это гораздо важнее. Потому что перелом окончательно произошел. Еще есть отголоски об эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, что она уже есть в полном объеме. Уже есть большая война, и нужно все давать Украине здесь и сейчас. Мы закончим эту эру сомнений, что нужно передать определенные виды оружия Украине.

Наконец-то мы начинаем понимать, что каждый этап войны – это конкретная математическая формула, которая требуется для эффективного противодействия на этом этапе. Это чистая математика. И сегодня все это уже понимают, что нужно передавать и не следует обращать внимание на российские нарративы. Ее практически перестали бояться.

Танки – это прямая заявка, что эпоха страха перед эскалацией закончилась. Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне. Ведь, например, в отношении ядерного оружия ядерный клуб четко зафиксировал, включая Китай и Индию, что России, мягко говоря, не будет позволено использовать этот вид оружия. Потому что это означает обнулить цивилизацию в целом, включая Китай и Индию.

Украина на любом этапе войны будет иметь необходимые инструменты. Единственная проблема сегодня, о которой мы можем говорить, – это логистика поставок и логистика обучения. Мы должны организовать этот процесс конвейерно и максимально ускорить. И еще раз удивить наших партнеров, что мы можем это существенно ускорить.

Не знаю, что окончательно повлияло на господина Шольца. То ли аргументы от Президента Украины Владимира Зеленского, то ли большая решительность партнеров. Ведь уже и Польша, и США сказали, что поделятся танками. Или потому, что у него уже начало рябить в глазах от нашего леопардового флешмоба в социальных сетях, но что-то точно повлияло.

Что касается этой увлекательной математики, мы слышали приблизительную цифру 300 – 400 танков, которые нам необходимы, не считали ли вы примерно, на какую цифру мы выходим сейчас? Потому что Германия дает 14, Польша – 14, Нидерланды сказали, что могут дать 18, Норвегия – до 8. Каждая страна пообещала нам условное количество танков.

Не вижу смысла нам обсуждать это как конкретную цифру сегодня. Сейчас уже идут интенсивные переговоры на уровне исполнителей: сколько на каком этапе нам чего нужно. Официально публично заявлено о 100 – 120 танках, но нам сейчас необходимо 350 – 400 для формирования конкретных танково-штурмовых бригад, я думаю, что мы на эту цифру и выйдем. Вопрос сейчас только во времени.

Мы хотим все максимально сделать так, чтобы получить их как можно быстрее. Потому что есть определенные потребности, например, к концу зимы или, скорее, к середине весны, учитывая погодные условия, нужно, чтобы у нас уже были конкретные подготовленные танковые бригады.



Михаил Подоляк / Фото ОП

Вчера после того, как господин Шольц сказал, что танки будут, он осторожно намекнул, чтобы истребителей мы не ждали, а мы сказали, мол, увидим, увидим.

Сегодня представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорит о том, что нам и ракеты большой дальности нужны были бы, потому что мы понимаем, что каждый день промедления наших партнеров враг накапливает все больше мобилизованных сил на украинских границах. Соответственно, логистику и свои склады он размещает дальше, в 80 – 120 километрах от линии фронта, чтобы мы туда не могли достать. Поэтому о ракетах большей дальности следует говорить не просто сегодня, а еще вчера они должны быть у нас.

Мы говорили вчера и говорим сегодня, и будем говорить завтра, и получим ракеты повышенной дальности обязательно. Потому что это абсолютно логичное понимание войны.

Есть одна особенность – мы гораздо быстрее реагируем на происходящее, мы гораздо глубже в войне и гораздо глубже понимаем что, как и когда. Мы гораздо более эмоционально ее воспринимаем, ведь платим жизнью наших людей. Они о технике, а мы о людях. Это несколько другие диалоговые окна. Мы когда просим о передаче танков или ракет повышенной дальности, говорим о людях, а именно о ракетах и танках. Им сложно перестроиться, потому что мир не жил в такой интенсивной войне.

Он эмоционально не понимает, когда мы говорим о необходимости 400 танков, мы говорим о тысячах своих людей, которых мы хотим уберечь от смерти. Они пока не готовы разговаривать в такой тональности, но, я думаю, что мы понемногу к этому прийдем.

Ракеты нам действительно нужны, потому что они одновременно будут решать три задачи. Первое – уничтожать военные способности российской армии, находящиеся подальше склады.

Я хочу еще раз официально заявить, что:

Украина категорически не наносит удары по российской территории. Поэтому наносить удары мы будем исключительно по военной инфраструктуре на оккупированных территориях. Эти ракеты позволяют существенно снизить потери среди наших солдат. Эти ракеты позволяют сохранить материальные ценности – танки Leopard, которые нам передадут, потому что российской армии нечем будет их уничтожать.

Отношение Германии к России

Перейду к господину Шольцу. На мой взгляд, мы должны справедливо относиться к Германии. Они проделали колоссальную работу – над собой прежде всего. Германия – это была страна, адвокатировавшая Россию в Европе. То есть, они говорили о том, что Россию нужно втянуть на европейские рынки, сделать партнером.

Я понимаю ошибочность этой стратегии, но они исходили из того, что если втянут Россию в Европу, в бизнес Европы, интегрируют в экономику, и не только в сырьевую, но и в другие виды, то Россия будет заинтересована обезопасить Европу не только от масштабных, но и от локальных конфликтов

Мы с вами понимаем природу России как таковой. Для России нет экономики – есть сверхприбыли для того, чтобы купить яхту. Но экономики как инструмента влияния не существует. Для них существует инструмент воздействия под названиями: "война", "политическое убийство", "вмешательство", "пропагандистская работа". Они любят этот принцип "разделяй и властвуй", который построен на насилии, потому что это природа российской государственности.

Насилие – это их единственный шанс существовать, потому что таким образом они контролируют свое внутреннее пространство. Они людям говорят: "Смотрите, вы живете в грязи, но у вас есть величие России. Вы можете прийти сказать, что россиянин, и вас все будут бояться". Они это продают как концепцию сдерживания внутреннего противоречия.



Шольц / Фото Depositphotos

На этом фоне Германия, особенно г-н Шольц, я вижу, как он эволюционно менялся. Не так быстро, как нам бы с вами хотелось, но давайте это разделять, потому что мы гораздо быстрее в этом историческом времени. Каждая нация, каждое государство в исторические периоды бывает разной скорости, то есть решение принимает медленно или быстро. Мы принимаем сверхбыстро, потому что понимаем это время лучше многих. Мы юная цивилизация, мы юная государственность, поэтому можем быть "поездом Европы". Объяснить, что за все нужно платить цену, если хочешь меньшую цену, то должен принимать решение намного быстрее.

Но Шольц эволюционировал. Они понимают, что это была ошибка. Вот эта концепция втянуть Россию. Это была ошибка вообще иметь партнерские отношения с Россией. Это была ошибка делать их партнёрами в своих бизнесах. Давать возможность создавать компании вместе с германскими партнерами.

Сегодня они пробуют искупить эту ошибку и восстановить действительно правильные информационные нарративы в Европе, что безопасность может быть только без России и только при существенно ослабленной России. Они это сделают.

Сегодня у нас есть абсолютно корректное поведение Германии с точки зрения передачи всего необходимого. Здесь я вернусь к вашему тезису, что Шольц говорил "истребители нет-нет-нет". Вот "нет-нет-нет", переводя с немецкого, означает "да-та-та", только через некоторое время.

Я смотрю, что компания-производитель американских истребителей F-16 говорит, что готова поставлять самолеты в европейские страны. Говорят, понятно, что решения еще нет, но они уже наращивают производство самолетов. Мы также помним, что перед тем, как господин Шольц сказал о готовности делиться танками, компания, производящая эти танки, сказала "мы можем, если что, немного поделиться". Можем это воспринимать как сигнал "нет, но позже"?

Вы знаете, это как в жизни. Когда умеешь читать жизнь, когда понимаешь последовательность того, что будет происходить, то можешь прогнозировать, потому что это объективные процессы. Ты не можешь прогнозировать, как Нострадамус, потому что это нонсенс. Однако если ты понимаешь жизнь, причины и следствия определенных решений и действий, ты точно ждешь это.

Мы ведь не первый раз уже разговариваем и четко фиксировали, что мы получим ЗРК Patriot – и получили, мы получим артиллерию 155 – и получили, HIMARS получили, сегодня еще танки получили…



F-16 / Фото General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Сегодня уже начинают на разных площадках обсуждать F-16 или любые другие авиационные средства, которые нужны Украине. Это уже дорога к получению. Когда люди начинают это активно обсуждать, они понимают, что это уже первый шаг к действиям как таковым. Мы с вами эти самолеты обязательно получим. Так же, как обязательно получим ракеты повышенной дальности, потому что это обязательный элемент войны.

Мир не заинтересован в затягивании конфликта. Мир не заинтересован в выигрыше России. Мир категорически не заинтересован в том, чтобы Россия осталась в таком политическом статусе и формате, как сегодня. Мир не заинтересован, чтобы Путин не был на скамье подсудимых.

Кроме того, мир понимает, как бы ты что ни говорил, резолюции, ожидания, если ты будешь сидеть на берегу, то труп твоего врага не проплывет по реке. Надо дать оружие, чтобы тот, кто сверху, обеспечил возможность по течению плыть определенным политическим труппам. Именно поэтому это оружие нам дадут.

Вопрос для нас трагический, потому что каждый день, учитывая интенсивность войны на Донецком и Луганском направлениях, каждый день – это цена крови украинских военнослужащих.

Я вчера увидела список, и вот мы находимся где-то в центре этого списка, если вспоминать все, о чем мы за эти 11 месяцев говорили. "Украинцы не будут воевать с Россией", "продержатся не больше месяца", "Javelin и Stinger никак не повлияют на ход войны", "вам никто не поможет", "отступаем из Киева не потому, что получили, а потому что это жест доброй воли", "у вас не будет 155-миллимитровых гаубиц", "вы ничего не сделаете Черноморскому флоту", "никто не откажется от российского газа", "вам не дадут современные РСЗО HIMARS", "вы не освободите Харьковскую область", "вам никогда не дадут современное ПВО", "Европа замерзнет без России", "вы никогда не освободите Херсон, потому что мы его присоединили", "Украина замерзнет зимой без электричества", "никто не даст Leopard и Abrams".

И вот мы как раз посередине этого списка, а дальше уже идет, что "никто не даст F-16 и ATACMS". Тогда идет возвращение Юга и Донбасса, затем Крым и, соответственно, доходим до момента, когда Россия рухнет.

Вы сейчас идеально подчеркнули, что слово "Россия" – это синоним слова "ложь", "незнание" и "проигрыш". Это как было и во Второй мировой войне, это просто количество. К сожалению, это огромная страна с большим объемом ресурса. Ни технологий, как таковых, ни современных производств, ни природных ресурсов. А также огромное количество населения, не имеющего определенного вещества в голове. То есть нам не повезло, что у соседа такое количество людей, которых "не жалко утилизировать".

Они все это имеют, что значит – они не понимают современный мир. Они совершенно не прогнозируют последствия своих действий. Они совершенно не знают, что такое Украина и что такое Европа. Они просто находятся в иллюзии, которую сами построили. Они 20 лет тратили средства на то, чтобы доказать "бойтесь нас". У них только одно "бойтесь", потому что мы будем вас убивать. Они это продавали. Они в это поверили.

Таким образом, Украина сегодня доказывает и уже доказала. Все, что вы перечислили, это видят не только украинцы, это же видят и другие страны. Они так же делают табличку и говорят "смотрите, все, что всегда говорит Россия – не имеет смысла, это всегда ложь. Это все фейк".

Поэтому страна-фейк в таком виде точно существовать не будет. Потому что исторически, какой смысл в существовании страны-фейка. Вот скажите мне, я задаю себе вопрос: "А какой смысл в существовании страны Северная Корея?". Учитывая, что один народ построил 2 разных типа страны – Северная и Южная Корея. Смысл существования для человечества Южной Кореи понятен – это технологии, это демократия. А какой смысл страны, закрывшейся от всех, которая периодически вынуждена есть "лепешку из травы" и что-то там рассказывать, что они в финале Чемпионата мира по футболу 11:0 выиграли у Бразилии. Нет смысла, они не генерируют добавленную стоимость человечеству, не вкладывают деньги в технологические наработки.

Так же и Россия. Да, есть ряд культурных достижений. Литература определенная, музыка – классическая прежде всего, но это не та цена, за которую можно купить человечество и право убивать других людей.

Не можешь положить том Пушкина или фолиант Толстого и сказать: "Вот это дает нам право прийти в другую страну и вырезать там детей". Это несопоставимо. И думаю, что человечество это понимает.

Все, что вы перечисляете, говорит о том, что той России, которая имела еще островки интеллектуального продукта, уже не существует. Индульгенции за счет того, что некоторые авторы в российские истории – Репины, Айвазовские, поэты "Серебряной эпохи" – это не повод сегодня смотреть на Россию как на страну, с которой нужно разговаривать.

Мне кажется, что сегодня главное… Просто не все готовы, кроме Украины. Может, еще готовы страны Восточной Европы, но не все готовы понять: если мы хотим жить не просто в безопасном мире, не просто жить по правилам, если мы хотим даже России сделать "одолжение", – мы должны уничтожить их политическую инфраструктуру.

Имею в виду не перейти на территорию России и что-то там атаковать. Нет. В этом нет смысла. Потому что эта архитектура политическая будет уничтожена, когда мы нанесем поражение на оккупированных территориях Украины. Когда они здесь проиграют. Мы придем к границам 1991 года. И этого будет достаточно, чтобы страна, которая пугает, навсегда исчезла. Может быть, на ее месте будет какая-то другая страна. И, вероятно, через какое-то время она опять будет пугать. Исторически сложилось, что всегда есть государства-монстры, выполняющие функцию показать, как не нужно жить.

Вот Россия в истории человечества постоянно периодически ярче всего показывала миру, как не надо жить, какими не надо быть, какие ценности должны исчезнуть.