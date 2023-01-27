Гелікоптер "приземлили" близько 10:40. Група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила на околиці Бахмута 2 повітряні цілі.

До теми Невдала доба для російської авіації: ЗСУ "підрізали крила" двом Су-25, Ка-52 та дронам

Влучний розрахунок ПЗРК

Нацгвардійці вдарили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1". Одночасно здійснили 2 пуски ракет по гелікоптерах Мі-24. Відтак один з них знешкодили, інший – вразили.

Навідник ПРЗК, нацгвардієць Антон, розповів, що цей гелікоптер може літати на малих висотах. Таким чином підліт до розташування наших підрозділів – прихований. Гелікоптер може маневрувати, завдаючи постійних ударів нашим військам на найбільш важливих ділянках, а також застосовувати ракетне та артилерійське озброєння.

Тому виявлення і знищення повітряних цілей такого плану є ефективним під час загальновійськового бою,

– розповів Антон.

Що відомо про Мі-24

Це радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик, який підтримує піхоту.

Мі-24 – один з найшвидших ударних гелікоптерів в світі. За допомогою нього окупанти перекидають живу силу на полі бою.

Зверніть увагу! За підрахунками Генштабу, з 24 лютого по 27 січня росіяни втратили у війні проти України вже 283 гелікоптери.

Зазначимо, ворог не відмовився від своїх планів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля кидає для наступу на Бахмутському напрямку.