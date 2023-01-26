Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За даними відомства, окупант за минулу добу зазнав чимало втрат у техніці. Якщо точніше, у повітряних суднах.

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ЗСУ знищують техніку ворога

Як зазначають у зведенні, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Ще два удари припали на позиції ЗРК.

Відомо також, що вдалося знищити 2 літаки Су-25, гелікоптер Ка-52 "Алігатор", 4 безпілотники типу "Орлан-10", а також один – типу "Суперкам".

Ефективно свою роботу також виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. За минулу добу вони уразили 1 пункт управління, 12 районів скупчення живої сили, а також 4 склади боєприпасів ворога.

Окупанти продовжують обстріли

За даними Генштабу, 25 січня ворог завдав 37 авіаційних, а також 10 ракетних ударів. Відомо про влучання в цивільну інфраструктуру у Дніпрі та Запоріжжі. Крім того, було 97 обстрілів з РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки у Херсоні. А от у ніч проти 26 січня ворог випустив 24 іранські дрони-камікадзе. Усі вдалося знищити.

Наступ не припиняється

У відомстві підкреслюють, що шалені втрати не зупиняють ворога. Російські військові продовжують наступальні дії на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Також безрезультатні наступальні дії зафіксували на Лиманському й Авдіївському напрямках. Що стосується Куп'янського, Запорізького та Херсонського, то там окупанти намагаються вести оборону.

За минулу добу Силам оборони вдалося відбити низку атак на Донбасі. Ворога відігнали поблизу Червонопопівки на Луганщині та Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Благодатного, Бахмута, Кліщіївки, Мар'їнки, Вугледара та Павлівки на Донеччині.

Зауважимо, що ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається без суттєвих змін. Там не виявили наступальних угруповань ворога.

На Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – не вщухають обстріли. Окупанти відкривають вогонь з усього наявного озброєння.

У Криму готуються до мобілізації

За наявними даними, окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Їх зафіксували в тимчасово окупованому Криму. Відомо, що до 29 січня усі так звані державні та приватні установи мають скласти та подати до військових комісаріатів списки осіб на бронь.

Не виключено, що наступна масова хвиля мобілізації планується на кінець лютого 2023 року. Цікаво, що з 1 лютого всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах, а також в установах припинять. Кошти, які мали на це витратити, – спрямують на забезпечення війни проти України.

Мобілізація необхідна ворогові через шалені втрати, яких він зазнає у війні. Станом на ранок 25 січня було відомо про 123 080 російських бійців, яких нашим захисникам і захисницям вдалося відправити на той світ.