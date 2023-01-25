Обидві цілі наші воїни збили на Сході України. Безпілотник та штурмовик поповнять статистику втрат від Генштабу ЗСУ.

Варте уваги Росія вербує ув'язнених українців до "Вагнера", ЗСУ знищили багато ворожої авіації, – Генштаб

Хто збив російські цілі

Штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10" українські воїни збили на Східному напрямку у першій половині дня 25 січня. Ворожі цілі успішно ліквідували підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил.

25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",

– повідомили Повітряні сили.