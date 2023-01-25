Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти почали вербувати до ПВК "Вагнера" навіть ув'язнених українців. Про це та інші деталі з фронту – читайте далі.

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Українців вербують на фронт

За наявними даними, робить це ворог з ув'язненими українцями, яких під примусом вивезли до російських в'язниць. Відомо про те, що активне вербування відбувається у Краснодарі. Найактивніше закликають до лав "Вагнера" тих, хто сидить за тяжкі кримінальні злочини.

Зауважимо, що більшість українських ув'язнених примусова зміна становище не задовольняє. Також їх обурює зневажливе ставлення російських зеків.

Тим часом з Каховки ворог продовжує вивозити медичне обладнання. Його перекидають до центральної міської лікарні, що у Генічеську на Херсонщині.

Ворог зазнає втрат, але лізе в бій

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, 3 удари зафіксували по позиціях ЗРК російських бійців.

Крім того, вдалося знищити Су-25, три ударні російські вертольоти Ка-52 "Алігатор", три БпЛА типу "Орлан", один – типу "Мерлін", а також один безпілотник типу "Ланцет".

Результативно свою роботу виконали артилеристи та ракетники. Їм вдалося уразити пункт управління ворога та 9 районів скупчення живої сили.

За даними Генштабу, окупанти зазнають шалених втрат, але це не зупиняє їх здійснювати наступальні дії. Їх фіксують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Що стосується Куп'янського, Запорізького та Херсонського, то там загарбники ведуть оборону.

Відомо, що за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити низку атак ворога. Окупантів відкинули поблизу Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Новобахмутівки, Красногорівки, Мар'їнки, а також Чарівного на Донеччині.

Російські військові через поразки на фронті продовжують відіграватися на мирному населенні. Відомо, що 24 січня ворог завдав 4 ракетні та 26 авіаційних ударів. Крім того, зафіксовано понад 100 обстрілів з РСЗВ.

Яка ситуація на різних напрямках