Об этом рассказал заместитель батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Владимир Назаренко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, у ЧВК "Вагнера" остается дефицит штатных мест.
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Более 70% "вагнеровцев" в Украине уничтожено
Назаренко заявил, что еще в начале января было заявление и соответствует действительности, что 77% ЧВК "Вагнера" уничтожены.
Уничтоженность настолько глубокая, что "вагнеровцы" не могут ее восстановить. У них дефицит штатных мест 77%. Это приблизительные потери – 30 тысяч человек,
– рассказал военный.
По его словам, "вагнеровцы" не могут завербовать новых преступников, поскольку они выбирают лучше отсидеть 5 лет в теплой тюрьме, чем умереть за 5 дней в холодном окопе или от мороза.
"И такие случаи были. Им не дают еду, соответствующие условия, согреться, и просто гонят как скот", – отметил Назаренко.
Он добавил, что сейчас на многих направлениях ЧВК "Вагнера" не может выполнять задачи. Их заменяет "кадровая" российская десантура. Это мобилизованные, загнанные в стойло молодые парни.
Актуальные потери оккупантов
По состоянию на 31 января потери врага составляют 127 500 бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 оккупантов.
Потери в технике:
- танков – 3201;
- боевых бронированных машин – 6378;
- артиллерийских систем – 2197;
- РСЗО – 454;
- средства ПВО – 221;
- самолетов – 293;
- вертолетов – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;
- крылатые ракеты – 796;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5048;
- специальная техника – 200.