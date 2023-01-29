В частности об этом свидетельствует недавняя ситуация с 300 выбитыми из строя вагнеровцев, которых "свои" врачи отказались принимать из-за имеющихся заболеваний, несмотря на ранения. Об этом сообщает 24 Канал.

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Подробности инцидента

По имеющейся информации, в 15 городскую многопрофильную больницу временно оккупированного Юбилейного Луганской области привезли 300 вагнеровцев. Им в лечении отказали, потому что большинство из них – носители ВИЧ/СПИД, сифилиса, туберкулеза и пневмонии.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что для него это не сюрприз. Известно ведь, что завербованных Пригожиным зэков никто не проверял – их просто отправили на фронт.

Набрали просто любого, зэков по тюрьмам. Никто их не проверял, никому они не нужны,

– сказал он.

Он добавил, что даже если они получают среднее ранение, их просто "делают лёгким" и отправят на фронт, не проверяя и не леча.

Этот контингент используется для того, чтобы просто как мясо продавить позиции наших защитников. Плюс они таким образом сохраняют своих кадровых военных,

– сказал Гайдай.

На фронте зеки уже заканчиваются

Гайдай сообщил, что на сватовско-креминском направлении россияне уже привлекают кадровых военных. По его словам, "это говорит о том, что сколько бы ни собирали тех зэков, они все равно заканчиваются".

Он также уверен, что происходящее на Бахмутском и Соледарском направлениях навеки останется тенью в истории России.

Какая ситуация сейчас на Востоке