В частности об этом свидетельствует недавняя ситуация с 300 выбитыми из строя вагнеровцев, которых "свои" врачи отказались принимать из-за имеющихся заболеваний, несмотря на ранения. Об этом сообщает 24 Канал.
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Подробности инцидента
По имеющейся информации, в 15 городскую многопрофильную больницу временно оккупированного Юбилейного Луганской области привезли 300 вагнеровцев. Им в лечении отказали, потому что большинство из них – носители ВИЧ/СПИД, сифилиса, туберкулеза и пневмонии.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что для него это не сюрприз. Известно ведь, что завербованных Пригожиным зэков никто не проверял – их просто отправили на фронт.
Набрали просто любого, зэков по тюрьмам. Никто их не проверял, никому они не нужны,
– сказал он.
Он добавил, что даже если они получают среднее ранение, их просто "делают лёгким" и отправят на фронт, не проверяя и не леча.
Этот контингент используется для того, чтобы просто как мясо продавить позиции наших защитников. Плюс они таким образом сохраняют своих кадровых военных,
– сказал Гайдай.
На фронте зеки уже заканчиваются
Гайдай сообщил, что на сватовско-креминском направлении россияне уже привлекают кадровых военных. По его словам, "это говорит о том, что сколько бы ни собирали тех зэков, они все равно заканчиваются".
Он также уверен, что происходящее на Бахмутском и Соледарском направлениях навеки останется тенью в истории России.
Какая ситуация сейчас на Востоке
- Сейчас самые ожесточенные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако враг несет бешеные потери.
- В Генштабе сообщили, что после стольких месяцев активных боевых действий российским захватчикам все еще не удается эффективно наступать на Востоке.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый акцентировал, что Кремль использует устаревшую тактику ведения боевых действий, и забрасывает "мясом" разные участки на линии фронта. Поэтому вряд ли оккупантам удастся достичь желаемых целей. Наши воины держатся и отражают атаки врага.