В Генштабе ВСУ отметили, что опасность вражеских авиационных и ракетных ударов высока на всей территории Украины. Утрачивая большое количество живой силы, оккупанты до сих пор продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В свою очередь, на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском они обороняются.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Наступательных группировок врага не фиксируют. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса России.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из минометов районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск Сумской области.

На Слобожанском направлении в результате минометных и артиллерийских обстрелов повреждения получили районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении россияне атаковали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестово Донецкой области.



Силы обороны отбивают атаки противника / Фото Генштаба ВСУ

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На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии россияне обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы 18 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении захватчики обстреляли Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву в Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.



Бойцы ВСУ защищают государство / Фото Генштаба ВСУ

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Россияне продолжают нести потери

Захватчики продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население оккупированных территорий. В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с россиянами, заблокировали пропуска для прохода на станцию. В свою очередь, рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает.

В то же время противник продолжает нести потери. Только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 пункта управления,

2 позиции ПВО,

3 района сосредоточения живой силы захватчиков.



Украинские защитники наносят россиянам потери / Фото Генштаба ВСУ