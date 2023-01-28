Об этом заявил посол Израиля в Берлине Рон Просор. По его словам, в помощи Израиля Украине не все так просто.

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Как Израиль помогает Украине

Просор отметил, что в Сирии есть россияне.

Как известно, израильская армия регулярно останавливает поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине. Так что мы помогаем, но за кулисами и гораздо больше, чем известно,

– заметил посол.

Он добавил, что, кроме этого, в России есть большое еврейское общество.

"Это две основные причины, почему мы не выходим из тени", – подытожил Посор.

Обратите внимание! Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 13 января заявил, что Израиль официально передает Украине технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах.

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