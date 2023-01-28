Об этом заявил посол Израиля в Берлине Рон Просор. По его словам, в помощи Израиля Украине не все так просто.
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Как Израиль помогает Украине
Просор отметил, что в Сирии есть россияне.
Как известно, израильская армия регулярно останавливает поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине. Так что мы помогаем, но за кулисами и гораздо больше, чем известно,
– заметил посол.
Он добавил, что, кроме этого, в России есть большое еврейское общество.
"Это две основные причины, почему мы не выходим из тени", – подытожил Посор.
Главы МИД Израиля и России провели разговор
- Глава МИД Израиля 3 января общался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В США отметили, что в этом нет ничего плохого. Более того, Соединенные Штаты будут только приветствовать возможные усилия со стороны Израиля или любой другой страны, направленные на окончание российской военной агрессии против Украины.
- Однако посол Украины в Израиле раскритиковал нового главу МИД страны. Он намекнул, что Украина недовольна такими действиями, а позиция Израиля по отношению к войне – "непонятная".
- По его словам, разговор Коэна с Лавровым может свидетельствовать об изменении политики Израиля. Израильский политик анонимно заверил журналистов, что никаких изменений нет.
- Стоит отметить, что Израиль с первого дня войны заявил, что поддерживает Украину, выступает против войны и осуждает российскую агрессию. Также страна активно помогает нашему государству, прежде всего, в области здравоохранения.