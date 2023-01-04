В частности, дипломат подчеркнул, что Министерство иностранных дел Израиля с самого начала полномасштабного вторжения не вело переговоров с Россией.

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Позиция украинского дипломата

Евгений Корнийчук намекнул, что Украина недовольна подобными действиями нового главы МИД. Также он добавил, что позиция Израиля по поводу войны в Украине "непонятна".

К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит,

– сказал Корнийчук.

По его словам, состоявшийся 3 января разговор Коэна с Лавровым может свидетельствовать об изменении политики Израиля. Израильский политик анонимно заверил журналистов, что нет никаких изменений.

Что известно о позиции нового главы МИД Израиля