Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Нед Прайс. По его словам, переговоры с Израилем ведут как Госдеп, так и Белый дом.

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Переговоры США и Израиля продолжаются

Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон использует все имеющиеся рычаги влияния для того, чтобы воспрепятствовать поставке дронов из Ирана в Россию.

Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию,

– заявил Прайс.

Кроме того, Прайс отметил, что США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к сделкам по поставке России дронов-камикадзе для атак. Однако Вашингтон изучает новые возможности усиления санкционного давления.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию и другие страны-изгнанники.

Обратите внимание! За первые дни 2023 года россияне запустили десятки иранских дронов по Украине. В частности, россияне атаковали в новогоднюю ночь. По состоянию на 3 января оккупанты использовали 84 дрона-камикадзе, однако все были уничтожены украинскими воинами. Тем не менее, президент Владимир Зеленский 2 января заявил, что Россия планирует длительную атаку иранскими беспилотниками.