Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Нед Прайс. По его словам, переговоры с Израилем ведут как Госдеп, так и Белый дом.
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Переговоры США и Израиля продолжаются
Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон использует все имеющиеся рычаги влияния для того, чтобы воспрепятствовать поставке дронов из Ирана в Россию.
Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию,
– заявил Прайс.
Кроме того, Прайс отметил, что США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к сделкам по поставке России дронов-камикадзе для атак. Однако Вашингтон изучает новые возможности усиления санкционного давления.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что США согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию и другие страны-изгнанники.