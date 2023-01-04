Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Нед Прайс. За його словами, перемовини з Ізраїлем ведуть як Держдеп, так і Білий дім.

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Переговори США та Ізраїлю тривають

Нед Прайс наголосив, що Вашингтон використовує усі наявні важелі впливу для того, аби перешкодити постачанню дронів з Ірану до Росії.

Ми, поза сумнівом, обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становлять іранські технології БПЛА, а також їх розповсюдження по всьому світу, включно з Росією,

– заявив Прайс.

Крім того, Прайс зазначив, що США ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до оборудок з постачання Росії дронів-камікадзе для атак. Однак Вашингтон вивчає нові можливості для посилення санкційного тиску.

Речник Держдепу також наголосив, що США узгоджують свій підхід із союзниками та партнерами по всьому світу, аби зупинити потік військових технологій з Ірану до Росії та інших країн-вигнанців.

Зверніть увагу! За перші дні 2023 року росіяни запустили десятки іранських дронів по Україні. Зокрема, росіяни атакували у новорічну ніч. Станом на 3 січня окупанти використали 84 дрони-камікадзе, однак усі були знищені українськими воїнами. Попри те президент Володимир Зеленський 2 січня заявив, що Росія планує тривалу атаку іранськими безпілотниками.