Зокрема, дипломат наголосив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення не вело переговорів із Росією.
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Позиція українського дипломата
Євген Корнійчук натякнув, що Україна незадоволена такими діями нового глави МЗС. Також він додав, що позиція Ізраїлю щодо війни в Україні "незрозуміла".
На жаль, ми не отримуємо жодного засудження масового обстрілу наших мирних жителів в останні місяці. Ізраїль унікальний з погляду наших партнерів. Він мовчить,
– сказав Корнійчук.
За його словами, розмова Коена з Лавровим, яка відбулася 3 січня, може свідчити про зміну політики Ізраїлю. Натомість ізраїльський політик анонімно запевнив журналістів, що немає жодних змін.
Що відомо про позицію нового глави МЗС Ізраїлю
- Нещодавно новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що в підході Тель-Авіву до російсько-української війни відбудуться певні зміни. Про це він сказав під час свого першого виступу.
- За словами міністра, в питанні російсько-української війни Ізраїль "точно робитиме одне – менше говоритиме публічно".
- Під час свого вступного виступу Коен відмовився коментувати запит Києва на оборонне озброєння від Ізраїлю, проте зазначив, що гуманітарну допомогу Україні буде продовжено.
- Також він повідомив, що 3 січня матиме телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Про майбутні дзвінки з українськими посадовцями Коен не згадав.