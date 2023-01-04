Зокрема, дипломат наголосив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення не вело переговорів із Росією.

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Позиція українського дипломата

Євген Корнійчук натякнув, що Україна незадоволена такими діями нового глави МЗС. Також він додав, що позиція Ізраїлю щодо війни в Україні "незрозуміла".

На жаль, ми не отримуємо жодного засудження масового обстрілу наших мирних жителів в останні місяці. Ізраїль унікальний з погляду наших партнерів. Він мовчить,

– сказав Корнійчук.

За його словами, розмова Коена з Лавровим, яка відбулася 3 січня, може свідчити про зміну політики Ізраїлю. Натомість ізраїльський політик анонімно запевнив журналістів, що немає жодних змін.

Що відомо про позицію нового глави МЗС Ізраїлю