Про це заявив посол Ізраїлю в Берліні Рон Просор. За його словами, у допомозі Ізраїля Україні не все так просто.

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Як Ізраїль допомагає Україні

Просор зазначив, що у Сирії є росіяни.

Як відомо, ізраїльська армія регулярно зупиняє поставки зброї з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них – іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні. Тож ми допомагаємо, але за лаштунками та набагато більше, ніж відомо,

– зауважив посол.

Він додав, що, окрім цього, в Росії є велика єврейська громада.

"Це дві основні причини, чому ми не виходимо з тіні", – підсумував Посор.

Зверніть увагу! Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 13 січня заявив, що Ізраїль офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

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