Конечно, если это будет приемлемо для украинских партнеров. Об этом сказал на пресс-брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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Прайс заявил, что позиция США остается понятной и неизменной.

Война России против Украины является нарушением международного права. Это глобальная угроза миру и безопасности, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно,

– подчеркнул Прайс.

В этом контексте он также напомнил, что Израиль уже не раз оказывал поддержку украинскому народу.

"Когда мы были в Израиле прошлой весной, вместе с госсекретарем Блинкеном, нам фактически провели экскурсию по командному центру, который предыдущее правительство Израиля создало для оказания медицинской помощи украинцам, получившим ранения и пострадавшим от насилия. Израиль также предоставил гуманитарное финансирование", – добавил. Прайс.

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Представитель Госдепартамента отметил также, что в общении между Иерусалимом и Москвой нет ничего незаконного.

Очевидно, что у израильтян есть разные интересы... Целый ряд стран по всему миру вступал в контакт с россиянами, чтобы положить конец незаконной, ничем не спровоцированной и неоправданной войне. В общении нет ничего плохого,

– напомнил Прайс.

Он добавил, что для США "намного важнее не сам факт общения, а характер передаваемых сообщений".

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