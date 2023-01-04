Конечно, если это будет приемлемо для украинских партнеров. Об этом сказал на пресс-брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Важно Израиль усилил свою готовность напасть на Иран – эксминистр обороны
Прайс заявил, что позиция США остается понятной и неизменной.
Война России против Украины является нарушением международного права. Это глобальная угроза миру и безопасности, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно,
– подчеркнул Прайс.
В этом контексте он также напомнил, что Израиль уже не раз оказывал поддержку украинскому народу.
"Когда мы были в Израиле прошлой весной, вместе с госсекретарем Блинкеном, нам фактически провели экскурсию по командному центру, который предыдущее правительство Израиля создало для оказания медицинской помощи украинцам, получившим ранения и пострадавшим от насилия. Израиль также предоставил гуманитарное финансирование", – добавил. Прайс.
Израиль имеет право вести переговоры с Россией
Представитель Госдепартамента отметил также, что в общении между Иерусалимом и Москвой нет ничего незаконного.
Очевидно, что у израильтян есть разные интересы... Целый ряд стран по всему миру вступал в контакт с россиянами, чтобы положить конец незаконной, ничем не спровоцированной и неоправданной войне. В общении нет ничего плохого,
– напомнил Прайс.
Он добавил, что для США "намного важнее не сам факт общения, а характер передаваемых сообщений".
Как Израиль помогает Украине
- Израиль не предоставляет Украине оружие, однако страна заявляла о передачу Киеву разведданных об иранских дронах-камикадзе. В октябре 2022 года экс-премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной".
- Добавим, что Израиль с первого дня войны сказал, что поддерживает Украину, выступает против войны, осуждает российскую агрессию против Украины. Также страна активно помогает Украине, прежде всего, в области здравоохранения.