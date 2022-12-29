Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Натальи Мосейчук, передает 24 канал.
Важно Переговоры и уступки Москвы: команда Зеленского разрабатывает мирный план для Украины, – WSJ
В этом контексте Ермак уточнил, что украинские условия прекращения войны:
- возврат нашей территориальной целостности на 100%;
- компенсация всего того, что сделали оккупанты;
- возвращение всех наших людей и детей, незаконно депортированных тысячами.
Еще очень много работы, но этот план существует,
– добавил Ермак.
Что предполагает украинская формула мира
Владимир Зеленский еще во время выступления на саммите G20 предложил украинскую формулу мира.
"В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз тогда, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это надо останавливать", – подчеркнул он.
Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Следование им позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.