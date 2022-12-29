Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 канал.
Важливо Переговори та поступки Москви: команда Зеленського розробляє мирний план для України, – WSJ
У цьому контексті Єрмак уточнив, що українськими умовами припинення війни є:
- повернення нашої територіальної цілісності на 100%;
- компенсація всього того, що зробили окупанти;
- повернення всіх наших людей і дітей, яких незаконно депортували тисячами.
Ще дуже багато роботи, але цей план існує,
– додав Єрмак.
Що передбачає українська формула миру
Володимир Зеленський ще під час виступу на саміті G20 запропонував українську формулу миру.
"У своєму виступі у вересні цього року на сесії Генасамблеї ООН, я представив українську формулу миру, формулу миру для світу. Якраз тоді, коли світ надіявся на відновлення після ударів пандемії, російська війна спровокувала цілу серію нових глобальних ударів. Це треба зупиняти", – підкреслив він.
Тож глава держави запропонував учасникам саміту такі пункти:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Дотримання їх дозволить не лише зупинити війну в Україні. Воно ще й допоможе уникнути посилення негативних наслідків, пов'язаних зі збройною агресією Росії, які вже відчувають по всьому світу.