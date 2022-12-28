Хотя и официального договора между Тегераном и Москвой еще нет и, очевидно, для широкой общественности не будет, однако влиятельные лица отмечают, что в обмен на дроны-камикадзе, Кремль предоставит Ирану баллистические ракеты. В то же время, в Израиле предполагают и серьезно опасаются того, что сотрудничество между двумя террористическими государствами может привести к расширению опасных ядерных программ.

Читайте также "Это может быть прямая копия": настроят ли россияне производство Shahed

В Иерусалиме готовы атаковать Иран

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что уходит с поста, поскольку Израиль готовится к военным ударам по ядерным объектам Ирана. Он сказал, что однажды израильских пилотов могут позвать принять участие в таком наступлении на соседнюю страну.

Вы можете через два – три года пересечь небо к востоку и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, значительно повысив готовность за последние годы, –

сказал Ганц, выступая перед военными.

По сути, Иерусалиму не нравится, что зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине может заставить Тегеран обратиться за помощью к Кремлю для расширения своей ядерной программы.

Обратите внимание! В Тегеране неоднократно утверждали, что ядерные программы страны предназначены исключительно для мирных целей. Однако в Израиле этому не верят.

Читайте также Мир давит на Иран: какие санкции помешают сотрудничеству Тегерана с Москвой

Напомним, что в 2007 году Израиль уничтожил недостроенный ядерный реактор в Сирии. Кроме того, у Ирака во время правления Саддама Хусейна была хорошо разработанная ядерная программа, пока Израиль не ликвидировал исследовательский реактор Осирак во время воздушного налета в 1981 году. Вероятно, что-то похожее может произойти и с Ираном.