Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, россияне действительно могут производить бюджетные самолето-снаряды, от которых даже не будет требоваться высокая точность.

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Сложно ли России изготовлять Shahed

То есть главной задачей этих дронов будет массовость и дешевизна, ведь, по данным Главного управления разведки, стоимость Shahed-136 составляет 7 тысяч долларов.

Он не требует никаких военных компонентов, кроме самой боевой части. Его комплектующие условно можно приобрести на AliExpress,

– подчеркнул Катков.

Он добавил, что ни производство композитного планера, ни расчет аэродинамической формулы не являются высшей математикой, учитывая даже количество гражданских дронов, которые продаются в мире.

А при условии, что россияне просто приобретут лицензию на производство, наладить процесс уже на существующих мощностях будет еще легче. К тому же в России есть и собственное производство БпЛА, для них это не ноу-хау.

При этом нельзя даже предположить, сколько именно таких дронов может изготовить страна-агрессор, поскольку нет какой-либо критической технологии, от которой может быть зависимо такое производство в России.

Олег Катков рассказал о перспективах производства Shahed в России: смотрите видео

Как защититься от Shahed

Катков объяснил, что сейчас для уничтожения "Шахидов" в ВСУ используются более экономные средства поражения. Использование полноценных зенитно-ракетных комплексов также бывает, но тогда, когда все остальные, более бюджетные средства не сработали.

Так, например, отлично проявила себя в уничтожении Shahed-136 немецкая зенитная САУ Gepard. Благодаря минимальному расходу боеприпасов на один сбитый беспилотник, эта система оказалась очень эффективной.

А вот Patriot для уничтожения "Шахидов" использовать бессмысленно, и не только из-за колоссальной стоимости ракет. Если говорить о Patriot Pac-3 с ракетами MSE, то его задача – уничтожение баллистических ракет.

И если, например, использовать 50 таких ракет против 50 дронов-камикадзе, то все они будут сбиты. Но если после "Шахидов" прилетят 5 баллистических ракет, то их уже нечем будет сбивать, потому что это мог сделать исключительно Patriot. Именно поэтому для разных целей используются разные средства уничтожения.

Это все равно, что с "Джавелина" подбивать российского мотоциклиста. Да, без вопросов, возможно это сделать, уничтожить этого россиянина на мотоцикле. Но с чего уничтожать танки, которые после него поедут?

– привел пример военный эксперт.

Он подытожил, что в этом как раз и состоит многоэшелонированная оборона, в которой все взаимодействует в единой системе, и она наконец-то начинает выстраиваться в Украине.

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