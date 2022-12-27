Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, россияне действительно могут производить бюджетные самолето-снаряды, от которых даже не будет требоваться высокая точность.
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Сложно ли России изготовлять Shahed
То есть главной задачей этих дронов будет массовость и дешевизна, ведь, по данным Главного управления разведки, стоимость Shahed-136 составляет 7 тысяч долларов.
Он не требует никаких военных компонентов, кроме самой боевой части. Его комплектующие условно можно приобрести на AliExpress,
– подчеркнул Катков.
Он добавил, что ни производство композитного планера, ни расчет аэродинамической формулы не являются высшей математикой, учитывая даже количество гражданских дронов, которые продаются в мире.
А при условии, что россияне просто приобретут лицензию на производство, наладить процесс уже на существующих мощностях будет еще легче. К тому же в России есть и собственное производство БпЛА, для них это не ноу-хау.
При этом нельзя даже предположить, сколько именно таких дронов может изготовить страна-агрессор, поскольку нет какой-либо критической технологии, от которой может быть зависимо такое производство в России.
Олег Катков рассказал о перспективах производства Shahed в России: смотрите видео
Как защититься от Shahed
Катков объяснил, что сейчас для уничтожения "Шахидов" в ВСУ используются более экономные средства поражения. Использование полноценных зенитно-ракетных комплексов также бывает, но тогда, когда все остальные, более бюджетные средства не сработали.
Так, например, отлично проявила себя в уничтожении Shahed-136 немецкая зенитная САУ Gepard. Благодаря минимальному расходу боеприпасов на один сбитый беспилотник, эта система оказалась очень эффективной.
А вот Patriot для уничтожения "Шахидов" использовать бессмысленно, и не только из-за колоссальной стоимости ракет. Если говорить о Patriot Pac-3 с ракетами MSE, то его задача – уничтожение баллистических ракет.
И если, например, использовать 50 таких ракет против 50 дронов-камикадзе, то все они будут сбиты. Но если после "Шахидов" прилетят 5 баллистических ракет, то их уже нечем будет сбивать, потому что это мог сделать исключительно Patriot. Именно поэтому для разных целей используются разные средства уничтожения.
Это все равно, что с "Джавелина" подбивать российского мотоциклиста. Да, без вопросов, возможно это сделать, уничтожить этого россиянина на мотоцикле. Но с чего уничтожать танки, которые после него поедут?
– привел пример военный эксперт.
Он подытожил, что в этом как раз и состоит многоэшелонированная оборона, в которой все взаимодействует в единой системе, и она наконец-то начинает выстраиваться в Украине.
В России – технический голод
- По информации главы ГУР МО Кирилла Буданова, в России начался технический голод, в частности оккупантам не хватает снарядов.
- Фактически российская армия столкнулась с теми же проблемами, что и украинская – та же нехватка снарядов для артиллерии, танков, РСЗО. Однако Украине помогают партнеры, а у России – союзников гораздо меньше.
- Страна-агрессор надеется на Иран и Китай. Однако, по словам Буданова, от Ирана России не светит ничего кроме "мопедов", а Китай до сих пор не передавал ей никакого вооружения и не передаст.