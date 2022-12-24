Поставлять Кремлю баллистические ракеты Иран пока не торопится. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

К теме Кремль давит, – прогноз Жданова по поставкам Ираном баллистических ракет России

Какая ситуация с баллистическими ракетами

Как рассказал Буданов, Россия получает беспилотники траншами и выпустила около 540 дронов-камикадзе. Она использует "Шахиды" для тактических ударов вдоль фронта и по энергетической инфраструктуре.

Большинство беспилотников не достигают цели, но они дешевые. По словам главы разведки, производство дрона стоит около 7 000 долларов.

Буданов добавил, что Иран не спешит поставлять баллистические ракеты:

Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, давление санкций на Иран усилится,

– отметил Буданов.

В США пока не видят факта передачи ракет по Ирану России

В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией вокруг потенциальных переговоров между Россией и Ираном по передаче российским силам баллистических ракет. Пока США не видят подтверждений, что россияне получили эти ракеты.

Джон Кирби рассказал, что дискуссия между Россией и Ираном по поставке баллистических ракет действительно есть. Однако пока нет признаков того, что оккупанты их получили.