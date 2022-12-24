Постачати Кремлю балістичні ракети Іран поки не поспішає. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

До теми Кремль тисне, – прогноз Жданова щодо постачання Іраном балістичних ракет Росії

Яка ситуація з балістичними ракетами

Як розповів Буданов, Росія отримує безпілотники траншами та наразі випустила близько 540 дронів-камікадзе. Вона використовує "Шахіди" для тактичних ударів вздовж фронту і по енергетичній інфраструктурі.

Більшість безпілотників не досягають цілі, проте вони дешеві. За словами очільника розвідки, виробництво дрона коштує близько 7 000 доларів.

Буданов додав, що Іран не поспішає постачати балістичні ракети:

Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що щойно Росія випустить перші ракети, тиск санкцій на Іран посилиться,

– зазначив Буданов.

У США поки не бачать факту передачі ракет Іраном Росії

У Вашингтоні уважно слідкують за ситуацією навколо потенційних перемовин між Росією та Іраном щодо передачі російським силам балістичних ракет. Наразі США не бачить підтверджень, що росіяни отримали ці ракети.

Джон Кірбі розповів, що дискусія між Росією та Іраном щодо постачання балістичних ракет справді є. Однак наразі немає ознак того, що окупанти їх отримали.