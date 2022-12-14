Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Україна ж має дбати про свій захист від балістичних ракет на випадок, якщо Іран і Росія домовляться.
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Захист слабкий
За словами військового експерта, Україна має дуже слабкий захист від балістичних ракет. Кількість протиракетних систем у нашій протиповітряній обороні дуже невелика на сьогодні.
Ситуація змінилась, якби Захід надав нам ті ЗРК, які обіцяв. Нам мали прийти з Німеччини ще 3 комплекси IRIS-T до кінця року. До кінця року залишилось щонайменше три тижні, а їх поки що немає,
– наголосив він.
Жданов зауважив, що Україна отримала 2 ЗРК NASAMS, проте ще 4 очікуємо взимку.
"Тому з засобами захисту від балістичних ракет в Україні дуже важко", – підкреслив він.
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Питання дискусійне
Він вважає, що питання постачання Іраном балістичних ракет Росії – дискусійне. Все залежить від того, які важелі впливу має Захід на Тегеран. Це впливатиме на рішення Ірану про передачу зброї росіянам.
"На мою думку, 50 на 50 – чи передасть Тегеран ракети Москві. Кремль теж дуже тисне на них. Тому Іран поки що розмірковує", – зазначив Олег Жданов.
Військова підтримка Іраном Росії: важливе
- Невдовзі співпраця Ірану та Росії може посилитись. У США та Великій Британії зазначають, що вона вже перетворилась на "повноцінне партнерство", однак надалі постачання зброї може збільшитись.
- Останнім часом росіяни знову почали атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Це можуть бути дрони вже з нової партії. Росія ж може постачати озброєння Ірану в обмін на безпілотники.
- Росія активізувалась у плані використання іранських дронів, імовірно, отримавши другу партію. На тлі цього знову заговорили про передачу Іраном Росії балістичних ракет. Але на думку російського публіциста із США Андрія Піонтковського, Ірану це нині не цікаво.