Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Україна ж має дбати про свій захист від балістичних ракет на випадок, якщо Іран і Росія домовляться.

Зверніть увагу "Вісь зла сформована": у Зеленського попередили про загрозу союзу Росії та Ірану для світу

Захист слабкий

За словами військового експерта, Україна має дуже слабкий захист від балістичних ракет. Кількість протиракетних систем у нашій протиповітряній обороні дуже невелика на сьогодні.

Ситуація змінилась, якби Захід надав нам ті ЗРК, які обіцяв. Нам мали прийти з Німеччини ще 3 комплекси IRIS-T до кінця року. До кінця року залишилось щонайменше три тижні, а їх поки що немає,

– наголосив він.

Жданов зауважив, що Україна отримала 2 ЗРК NASAMS, проте ще 4 очікуємо взимку.

"Тому з засобами захисту від балістичних ракет в Україні дуже важко", – підкреслив він.

Жданов розповів про ймовірність постачання Іраном балістичних ракет Росії: дивіться відео

Питання дискусійне

Він вважає, що питання постачання Іраном балістичних ракет Росії – дискусійне. Все залежить від того, які важелі впливу має Захід на Тегеран. Це впливатиме на рішення Ірану про передачу зброї росіянам.

"На мою думку, 50 на 50 – чи передасть Тегеран ракети Москві. Кремль теж дуже тисне на них. Тому Іран поки що розмірковує", – зазначив Олег Жданов.

Військова підтримка Іраном Росії: важливе