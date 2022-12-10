Партнерство "Москва – Тегеран" шкодить Україні, сусідам Ірану та всій міжнародній спільноті. Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі.

Раніше Росія знову замовила в Ірану сотні дронів та балістичних ракет: хочуть перекрити нестачу запасів

Іранська підтримка Росії зростатиме

Кірбі зазначив, очікують, що іранська підтримка російського війська лише зростатиме у найближчі місяці. Припускають навіть, що Іран розглядає питання продажу сотень балістичних ракет. Також є інформація, що Москва та Тегеран розглядають можливість створення лінії спільного виробництва дронів у Росії. США закликають Іран змінити курс і не вдаватись до цих дій.

Зазначимо, у британській розвідці також вважають, що підтримка Іраном російських військових, ймовірно, зросте в найближчі місяці. Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет.

Натомість і Росія, як продовжив Кірбі, пропонує Ірану “безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки”, зокрема із розробки зброї та тренування військових. Зокрема, Москва може надавати Тегерану таке обладнання, як вертольоти та системи ППО. Є повідомлення, що цієї весни іранські пілоти тренувалися в Росії, щоб навчитися управляти Су-35. Це може означати, що Іран отримуватиме літаки протягом наступного року.

Розвідка Британії теж дійшла висновку, що Москва запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.

Нові санкції

Представник Білого дому розповів, що напередодні США запровадили санкції щодо трьох російських організацій, які причетні до придбання та використання іранських дронів. Серед них: