Сотні ракет та безпілотників замовила Росія

Про це попередили ЗМІ, посилаючись на представників ООН у Нью-Йорку. Наразі невідомо, чи відбулись уже поставки.

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Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити свої поставки безпілотних ракет і ракет до Росії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що саме іранськими безпілотниками та ракетами Кремль хоче перекрити гостру нестачу військових ресурсів. Тож Москва просить у Тегерану про кілька сотень снарядів і сотні безпілотників.

"Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", – повідомило джерело.

Росія спустошила свої запаси зброї

За даними Повітряних сил ЗСУ, запас дронів-камікадзе іранського виробництва у росіян міг просто вичерпатися. Загалом проти України окупанти застосували понад 400 Shahed-136. Близько 340 з них вдалося збити.

Закінчились в Росії й ракети. Так, за даними розвідки, у ворога залишилось ракет на декілька масованих ракетних обстрілів. Найбільший брак у ворога високоточних ракет, а ось С-300 ще достатньо, але ними ворог може обстрілювати лише прифронтові регіони.

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