Об этом предупредили СМИ, ссылаясь на представителей ООН в Нью-Йорке. Пока неизвестно, состоялись ли уже поставки.

Внимание Не только возможна нехватка: почему Россия не использует иранские дроны

Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить свои поставки беспилотных ракет и ракет в Россию.

– говорится в сообщении.

Отмечают, что именно иранскими беспилотниками и ракетами Кремль хочет перекрыть острую нехватку военных ресурсов.

Поэтому Москва просит у Тегерана о нескольких сотнях снарядов и сотнях беспилотников.

"Я не думаю, что они уже отправлены, но они точно есть в книгах заказов", – сообщил источник.

Россия опустошила свои запасы оружия

По данным Воздушных сил ВСУ, запас дронов-камикадзе иранского производства у россиян мог просто иссякнуть. В целом против Украины оккупанты применили более 400 Shahed-136. Около 340 из них удалось сбить.

Закончились в России и ракеты. Так, по данным разведки, у врага осталось ракет на несколько массированных ракетных обстрелов. Самая большая нехватка у врага высокоточных ракет, а вот С-300 еще достаточно, но ими враг может обстреливать только прифронтовые регионы.

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