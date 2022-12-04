Помощник командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире национального телемарафона объяснил проблемы россиян. России пришлось приостановить использование дронов, однако это не отменяет того факта, что враг может их сейчас накапливать.

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Почему россияне не используют иранские "мопеды"

Евгений Силкин сообщил, что причина проста и банальна – холод. Иранские беспилотники сделаны из материалов, чувствительных к температурам.

Любые летательные аппараты, которыми являются именно дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к морозам и погодным условиям. Мы имеем в настоящее время только тренировку бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, которая тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность,

– отметил Силкин.

Однако даже несмотря на это, Россия может продолжать накопление оружия, в том числе и иранских дронов-камикадзе и Украина сейчас, к сожалению, не может этому помешать. И все же сейчас, по словам Силкина, Украина ожидает достаточное количество средств противовоздушной обороны для противодействия вражеским целям, таким как эти дроны.

Все-таки дроны могли и закончиться

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что запас дронов-камикадзе иранского производства у россиян мог просто иссякнуть. По его словам, всего против Украины захватчики применили более 400 Shahed-136. Около 340 из них удалось сбить.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила о прекращении атак иранскими беспилотниками имеет несколько причин. По ее словам, сейчас враг в большинстве своем использует беспилотники собственного производства. То, что нет "шахидов", по мнению Гуменюк, может свидетельствовать о "переобувании". Дело в том, что климатические условия Ирана и Украины очень отличаются, так что, возможно, сейчас иранские дроны пытаются адаптировать к этому. Если просто – в Иране нет таких морозов как в Украине.