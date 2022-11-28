Детали рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает 24 канал.

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По ее словам, враг в подавляющем большинстве использует беспилотники собственного производства. К примеру, "Ланцеты". С их помощью оккупанты атакуют позиции наших войск на Херсонщине.

То, что нет "шахидов" может свидетельствовать о "переобувке". Ведь Иран и Украина расположены в разных климатических поясах, соответственно им (иранским дронам – 24 канал) нужно как-то адаптироваться к этому. Погодные условия очень сложные и нетипичные даже для Юга Украины,

– сказала Гуменюк.

Кроме того, в России идет подготовка инструкторов. Но ВСУ системно и успешно мешает врагу это делать. В этом контексте говорится о ликвидации инструкторов-оккупантов.

Что делает Украина для защиты от массовых атак оккупантов

Как сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, иранские дроны "шахиды" уже не представляют такой угрозы, как они представляли, например, в октябре. Украина учится бороться с новыми видами угроз и никогда не сдастся России. По его словам, Украина совершенствует системы ПВО.

Добавим, что Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Подоляк отметил, что такие атаки – это не только отключение света. Действия россиян являются просто фашизмом, ведь удары по энергообъектам это не только обесточивание городов и сел, но и прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ и тому подобное. Однако на поле боя это никоим образом не меняет ситуацию.

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