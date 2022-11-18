Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что россияне хотят лишить украинцев света, газа, воды.

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Защита объектов

Подоляк рассказал, что государство постоянно анализирует ситуацию, изучает и делает все необходимое для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Есть физическая защита, которая достаточно хорошо работает, ведь не все ракеты достигли своих целей и все уничтожено под ноль. Кроме того, очень хорошо отработаны системы аварийного ремонта.

Много бригад, много запасных частей, много помощи от партнеров – они нам отдают все, что нам нужно, для того чтобы починить эти же трансформаторы, если мы говорим об электричестве. Если мы говорим о газовых компрессорных станциях – то увидим, что снова получим помощь,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

"Шахиды" уже не такой риск

Он продолжил, что Украина усовершенствует системы ПВО и ПРО. Те же "Шахиды" сейчас уже не такая угроза и риск, который был, например, в октябре. Наши военные уже иначе работают по этим дронам.

"Сегодня это уже процесс контролируемый нашими ВВС – это очень мощно", – заметил Подоляк.

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Украина не сдастся России

По его словам, общество приняло консенсус, независимо от того, что делает Россия, мы на колени не встанем. Даже если бьют по нашей критической инфраструктуре, мы не сдадимся. Мы будем делать все, чтобы как можно быстрее починить повреждения, но мы никогда не примем ультиматумов России.

Если я не прав – то общество должно сказать, что оно готово сдаться и рассмотреть какие-то ультимативные предложения России. Но я не готов. Президент также говорит четкую позицию Украины: мы приняли для себя решение, нам тяжело, зима тяжелая,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что будут перебои с электричеством, будут удары по трансформаторам, но мы будем пробовать как-то защититься и найти дополнительные объемы электричества и где закупиться. Надо держаться и пережить этот трудный период. А в это время ВСУ деоккупируют украинские территории, и мы выйдем на границы Украины.

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