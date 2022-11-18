Таку думку 24 каналу озвучив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що росіяни хочуть позбавити українців світла, газу, води.

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Захист об'єктів

Подоляк розповів, що держава постійно аналізує ситуацію, вивчає і робить усе необхідне для захисту важливих інфраструктурних об'єктів. Є фізичний захист, який досить добре працює, адже не всі ракети досягли своїх цілей і все знищено під нуль. Крім того, дуже добре відпрацьовані системи аварійного ремонту.

Багато бригад, багато запасних частин, багато допомоги від партнерів – вони нам віддають все, що нам потрібно, для того, щоб полагодити ці ж трансформатори, якщо ми говоримо про електрику. Якщо ми говоримо про газові компресорні станції – то побачимо, що знову отримаємо допомогу,

– зазначив радник глави Офісу Президента України.

"Шахіди" вже не такий ризик

Він продовжив, що Україна вдосконалює системи ППО і ПРО. Ті ж "шахіди"нині вже не така загроза і ризик, який був, наприклад, у жовтні. Наші військові вже інакше працюють по цих дронах.

"Сьогодні це вже процес контрольований нашими ВПС – це дуже потужно", – зауважив Подоляк.

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Україна не здасться Росії

За його словами, суспільство прийняло консенсус, незалежно від того, що робить Росія, ми на коліна не станемо. Навіть, якщо б'ють по нашій критичній інфраструктурі, ми не здамось. Ми будемо робити все, аби якнайшвидше поремонтувати ушкодження, але ми ніколи не приймемо ультиматумів Росії.

Якщо я не правий – то суспільство має сказати, що воно готове здатись і розглянути якісь ультимативні пропозиції Росії. Але я не готовий. Президент також говорить чітку позицію України: ми прийняли для себе рішення, нам важко, зима тяжка,

– наголосив радник глави Офісу Президента України.

Він додав, що будуть перебої з електрикою, будуть удари по трансформаторах, але ми будемо пробувати якось захиститись і знайти додаткові обсяги електрики та десь закупитись. Треба триматись і пережити цей важкий період. А в цей час ЗСУ деокупують українські території, і ми вийдемо на кордони України.

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