Об этом сообщила вице-президент банка Анна Бьерде. По ее словам, Всемирный банк счел, сколько будет стоить восстановление Украины и приведение энергоэффективности государства к европейским стандартам.

На тему Во Всемирном банке заявили, что сумма на восстановление Украины может превысить колоссальную цифру

Сколько будет стоить восстановление Украины

Как отмечает Бьерде, послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро. Также она добавила, что для этого требуется большой план типа "плана Маршалла". Во Всемирном банке считают, что восстановление нашего государства должно происходить не только за государственные средства, но и за частные.

Украине будут помогать с восстановлением энергосистемы

Вице-президент сообщила, что наше государство в скором времени ожидает дефицит запчастей для ремонта электроподстанций и необходимого оборудования.

Поэтому Бьерде подчеркнула, что Всемирный банк и западные партнеры работают над тем, чтобы предоставить Украине как оборудование, так и ликвидность для продления ремонтных работ.

Примите во внимание! Даже если конфисковать все активы Банка России, которые сейчас заморожены в мире, этой суммы недостаточно для послевоенного восстановления Украины. В сентябре общая оценка убытков, проведенная украинским правительством, Еврокомиссией и Всемирным банком, оценила необходимую на восстановление сумму в размере 349 миллиардов долларов. До этого Владимир Зеленский говорил о сумме в районе 600 – 800 миллиардов. Однако следует учесть, что боевые действия продолжаются, Россия продолжает разрушать украинские села и города, а с 10 октября атакует энергетическую инфраструктуру. То есть сумма, которую придется платить России в виде репараций, растет с каждым днем.

Какие прогнозы по восстановлению Украины