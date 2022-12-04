Про це повідомила віцепрезидентка банку Анна Б'єрде. За її словами, Світовий банк порахував, скільки вартуватиме відбудова України та приведення енергоефективності держави до європейських стандартів.
До теми У Світовому банку заявили, що сума на відновлення України може перевищити колосальну цифру
Скільки коштуватиме відбудова України
Як зазначає Б'єрде, повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро. Також вона додала, що для цього потрібен великий план на кшталт "плану Маршалла". У Світовому банку вважають, що відбудова нашої держави повинна відбуватись не лише за державні кошти, а й за приватні.
Україні допомагатимуть з відновленням енергосистеми
Віцепрезидентка повідомила, що нашу державу незабаром чекає дефіцит запчастин для ремонту електропідстанцій та необхідного обладнання.
Тому Б'єрде наголосила, що Світовий банк та західні партнери працюють над тим, аби надати Україні як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт.
Які прогнози щодо відновлення України
- У Bloomberg заявили, що ЄС може спрямувати заморожені активи банку Росії на відновлення України. Адже наразі мільярди доларів активів російського Центробанку є замороженими на території Євросоюзу. Політики вивчають, чи можна скерувати ці гроші на відновлення нашої держави.
- Окрім того, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що наразі важко сказати точно, скільки триватиме відновлення енергосистеми. Адже атаки Москви щоразу складніші.
- Варто зауважити, що ще у квітні 2022 року президент України створив Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Вона мала розробляти заходи для відновлення нашої держави.