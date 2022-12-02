Відповідну інформацію повідомив президент Світового банку Девід Малпасс. Також він сказав, чи є "втома донорів".

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Скільки коштуватиме відновлення України

Девід Молпасс заявив, що очікувана вартість відновлення України збільшиться, порівняно з тими 350 мільярдами доларів, про які заявляли на початку 2022 року.

За словами президента Світового банку, мовиться про невелике зростання. Молпасс не назвав суми, однак сказав, що це буде "досить трохи".

Причина зростання – атаки Росії на електромережу та інфраструктуру України.

Це жорстока війна, яка викликає велике розчарування,

– заявив Молпасс.

Проте посадовець запевнив, що немає ніякої "втоми дорорів" у міжнародному співтоваристві. І, попри величезну вартість війни, є "гігантське розчарування" Росією через те, що вона продовжує її.

Що відомо про кошти на відновлення України

У Bloomberg заявили, що ЄС може спрямувати заморожені активи банку Росії на відновлення України. Адже наразі мільярди доларів активів російського Центробанку є замороженими на території Євросоюзу. Політики вивчають, чи можна скерувати ці гроші на відновлення нашої держави.

Окрім того, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що наразі важко сказати точно, скільки триватиме відновлення енергосистеми. Адже атаки Москви щоразу складніші.

Варто зауважити, що ще у квітні 2022 року президент України створив Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Вона мала розробляти заходи для відновлення нашої держави.

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