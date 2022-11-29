Чому держборг України зріс так рекордно за місяць
За жовтень сума боргу України збільшилась на 183,51 мільярда гривень, або на 5 мільярдів доларів.
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Основна причина зростання державного боргу у жовтні – зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету:
- 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу;
- 550 мільйонів євро від ЄІБ;
- 1,3 мільярда доларів від МВФ;
- 500 мільйонів доларів від Світового банку.
Нагадаємо, що за інформацією від Мінфіну, загальна сума держборгу України становив 3 417,38 мільярда гривень, тобто 93,45 мільярда доларів
Держборг України у 2023 році
Наступного року обсяг держборгу складе 6 406 мільярда гривень. З них 78,7% – зовнішній борг. Тобто те, що Україна заборгувала перед іншими державами, міжнародними організаціями тощо.
Україна планує віддати на погашення держборгу у 2023 році – 414,9 мільярда гривень, з них:
- 98,9 мільярда гривень – на погашення зовнішнього боргу,
- 316 мільярда гривень – внутрішнього.
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Фінансова підтримка від Європарламенту
- Європарламент ухвалив рішення про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро.
- Фінансування відбуватиметься регулярними траншами, щоб допомогти відновленню у короткостроковій перспективі.
- Європейські країни та інституції виділили загалом 29,2 мільярда євро фінансової, військової та гуманітарної допомоги.