18 мільярдів євро таки надійдуть в Україну

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола на своїй сторінці у твітері. Рішення прийняли рекордно швидко.

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З рекордною швидкістю Європарламент щойно схвалив 18 мільярдів євро для того, щоб Україна пережила війну та розпочала свою відбудову. Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо з місця,

— повідомила Мецола.

Нагадуємо, що раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 мільярдів євро для задоволення основних потреб. Відтак, щомісяця Україна отримуватиме 1,5 мільярди євро

Фінансування відбуватиметься регулярними траншами, щоб допомогти відновленню у короткостроковій перспективі, каже президентка Єврокомісії.

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