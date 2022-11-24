18 миллиардов евро поступят в Украину
Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола на своей странице в твиттере. Решения приняли рекордно быстро.
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С рекордной скоростью Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для того, чтобы Украина пережила войну и начала свое восстановление. Спустя 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места,
– сообщила Мецола.
Напомним, что ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 миллиардов евро для удовлетворения основных потребностей. Следовательно, ежемесячно Украина будет получать 1,5 миллиарда евро
Финансирование будет проходить регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе, говорит президент Еврокомиссии.
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Помощь Украине от ЕС в этом году
- Европейские страны и институты выделили в общей сложности 29,2 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи;
- Институции ЕС выделили Украине 12,3 миллиарда евро помощи
- Разница между обещанными и полученными средствами от Евросоюза составляет 42%.