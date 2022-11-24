Ще раніше ЄС обговорював цінову стелю на російську нафту в межах 65–70 доларів за барель, що значно вище за собівартість виробництва в Росії.
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Крім того, Росія й так продає свою нафту зі знижками, і така планка матиме мінімальний вплив на торгівлю.
Одні – за, інші – проти
Стало відомо, що Єврокомісія все ж запропонувала обмеження цін в обсязі 65 доларів за барель.
- Країни Балтії та Польща заявили, що така пропозиція доволі щедра.
- Натомість країни із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче 70 доларів.
Раніша заява глава Мінфіну США Джанет Єллен встановлювала стелю цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель.
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Обмеження не для всіх
Попри санкції щодо ембарго російської нафти, які запрацюють з 5 грудня, такі країни, як Японія, Хорватія, Болгарія та інші, що не мають виходу до моря, матимуть ліцензії на здійснення транзакцій стосовно постачання сирої нафти з Росії.
Всі транзакції, що стосуються імпорту російської нафти з проєкту "Сахалін-2", будуть дозволені до 30 вересня 2023 року.