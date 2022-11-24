Ще раніше ЄС обговорював цінову стелю на російську нафту в межах 65–70 доларів за барель, що значно вище за собівартість виробництва в Росії.

Читайте також Україна та МВФ домовилися про нову моніторингову програму: що про неї відомо

Крім того, Росія й так продає свою нафту зі знижками, і така планка матиме мінімальний вплив на торгівлю.

Одні – за, інші – проти

Стало відомо, що Єврокомісія все ж запропонувала обмеження цін в обсязі 65 доларів за барель.

  • Країни Балтії та Польща заявили, що така пропозиція доволі щедра.
  • Натомість країни із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче 70 доларів.

Раніша заява глава Мінфіну США Джанет Єллен встановлювала стелю цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель.

Актуально Для української електроенергетичної інфраструктури: ЄБРР виділить 372 мільйонів євро на ремонт

Обмеження не для всіх

Попри санкції щодо ембарго російської нафти, які запрацюють з 5 грудня, такі країни, як Японія, Хорватія, Болгарія та інші, що не мають виходу до моря, матимуть ліцензії на здійснення транзакцій стосовно постачання сирої нафти з Росії.

Всі транзакції, що стосуються імпорту російської нафти з проєкту "Сахалін-2", будуть дозволені до 30 вересня 2023 року.