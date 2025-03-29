Які права на пенсію мають матері трьох дітей

У 2017 році було зареєстровано законопроєкт №6167, який пропонував надати право на дострокову пенсію жінкам, які народили та виховали трьох дітей, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Яким буде розмір пенсії, якщо зарплата 7 000 гривень

Однак цей законопроєкт не був ухвалений, тому такі норми не діють. ​Матері трьох дітей в Україні виходять на пенсію на загальних підставах після досягнення 60 років за умови наявності необхідного страхового стажу.

Пенсія для багатодітних матерів

Жінки, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до 6 років, можуть вийти на пенсію раніше – у 50 років. Для цього потрібно мати не менше 15 років страхового стажу. Це право передбачене законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

До страхового стажу також зараховують час догляду за дитиною до трьох років або період, коли виплачувалась допомога по догляду.

Цікаво! якщо дітей виховував батько, він теж може оформити дострокову пенсію, але з 55 років і за умови, що має щонайменше 20 років страхового стажу.