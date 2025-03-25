Як розраховується пенсія в Україні

Пенсійний фонд визначив формулу розрахунку пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зараз ця формула така: П = Зс × Ік × Кс

Розшифровується вона так:

П – пенсія;

Зс – середня заробітна плата по країні, до уваги береться цей показник за 3 роки перед виходом на пенсію;

Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення заробітної плати особи до середньої по країні);

Кс – коефіцієнт страхового стажу (за кожен рік стажу надається 1%).

Як цей розрахунок виглядає на практиці:

Уявимо, що Зс становить 18 000 гривень, зарплата – 7 000 гривень. При цьому, особа встигла набути 35 років стажу.

Виходить, що:

Ік – 0,39;

Кс – 0,35.

Тобто, розмір пенсії дорівнює 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривень.

Водночас відповідно до українського законодавства, пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати, якщо особа має повний стаж (у нашому прикладі розглянута саме така ситуація). Тобто, виплата не має бути менш як 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Йдеться про те, що держава "дотягує" виплату такої особи через спеціальну доплату.