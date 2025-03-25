В Україні збільшилась зарплата для розрахунку пенсійних виплат

Так за рік зарплата зросла на 21,8%, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду України, офіційна заробітна плата в лютому становила 18 589,38 гривні. А це на 3 321,78 гривні більше, ніж у лютому минулого року (тоді вона складала 15 267,60 гривень).

Зокрема у січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6%. Тобто до 18 660,32 гривні.

Зверніть увагу! Раніше цей показник публікувався щоквартально, але минулого року ці дані подаються щомісяця через бронювання від мобілізації.

Показник середньої зарплати для індексації пенсій

У лютому Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Його враховували для розрахунку індексації пенсії, яку провели з 1 березня.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:

січень – 14 974,56 гривні;

лютий – 15 267,60 гривень;

березень – 15 433,98 гривні;

квітень – 16 847,98 гривні;

травень – 17 178,87 гривні;

червень – 18 806,63 гривні;

липень – 17 346,90 гривень;

серпень – 17 001,36 гривні;

вересень – 18 020,86 гривні;

жовтень – 18 704,98 гривні;

листопад – 18 823,31 гривні;

грудень – 21 698,99 гривні;

середня за рік – 17 486,60 гривень.

Важливо! За рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривні).