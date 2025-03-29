Які санкції банк може застосовувати до боржників

Банк має право застосовувати певні санкції. Деякі з них діють мають дуже серйозні наслідки для боржника, пише 24 Канал.

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Якщо клієнт не повертає борг, банк може:

ввести штраф та додаткові відсотки;

звернутися до колекторів;

звернутися у суд, аби борг стягнула виконавча служба;

заблокувати рахунки;

заборонити використання картки.

До того ж заборгованість може негативно вплинути на кредитну історію. Тобто, у майбутньому особі стане набагато важче отримати інший кредит.

Зверніть увагу! Якщо позичальник не намагається погасити борг, банк має законні підстави, щоб примусово стягнути кошти через суд.