Какие санкции банк может применять к должникам
Банк имеет право применять определенные санкции. Некоторые из них имеют очень серьезные последствия для должника, пишет 24 Канал.
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Если клиент не возвращает долг, банк может:
- ввести штраф и дополнительные проценты;
- обратиться к коллекторам;
- обратиться в суд, чтобы долг взыскала исполнительная служба;
- заблокировать счета;
- запретить использование карты.
К тому же задолженность может негативно повлиять на кредитную историю. То есть, в будущем лицу станет гораздо труднее получить другой кредит.
Обратите внимание! Если заемщик не пытается погасить долг, банк имеет законные основания, чтобы принудительно взыскать средства через суд.