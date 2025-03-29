Какие санкции банк может применять к должникам

Банк имеет право применять определенные санкции. Некоторые из них имеют очень серьезные последствия для должника, пишет 24 Канал.

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Если клиент не возвращает долг, банк может:

  • ввести штраф и дополнительные проценты;
  • обратиться к коллекторам;
  • обратиться в суд, чтобы долг взыскала исполнительная служба;
  • заблокировать счета;
  • запретить использование карты.

К тому же задолженность может негативно повлиять на кредитную историю. То есть, в будущем лицу станет гораздо труднее получить другой кредит.

Обратите внимание! Если заемщик не пытается погасить долг, банк имеет законные основания, чтобы принудительно взыскать средства через суд.

Что такое кредитный лимит

Кредитный лимит – это максимально возможная сумма кредита, которую финансовое учреждение (или любой другой кредитор) предоставляет должнику по определенной кредитной карте или линии.