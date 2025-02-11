Какой законопроект впервые отправлен на всенародное обсуждение

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает 24 Канал, впервые в истории 226 голосами был отправлен один из законопроектов на всенародное обсуждение.

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Историческим событием называет это и нардеп Алексей Гончаренко. Как он пояснил, речь идет о законопроекте о передаче данных о кредитах граждан за границу.

В соответствии с этим, законопроект предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй:

  • сбора,
  • обработки,
  • хранения,
  • защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств,
  • функционирования институтов, связанных со сбором,
  • обработкой,
  • хранением,
  • защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью.