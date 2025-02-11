Какой законопроект впервые отправлен на всенародное обсуждение
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает 24 Канал, впервые в истории 226 голосами был отправлен один из законопроектов на всенародное обсуждение.
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Историческим событием называет это и нардеп Алексей Гончаренко. Как он пояснил, речь идет о законопроекте о передаче данных о кредитах граждан за границу.
В соответствии с этим, законопроект предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй:
- сбора,
- обработки,
- хранения,
- защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств,
- функционирования институтов, связанных со сбором,
- обработкой,
- хранением,
- защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью.