Який законопроєкт вперше відправлено на всенародне обговорення
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає 24 Канал, вперше в історії 226 голосами було відправлено один із законопроєктів на всенародне обговорення.
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Історичною подією називає це і нардеп Олексій Гончаренко. Як він пояснив, мова йде про законопроєкт щодо передачі даних про кредити громадян за кордон.
Відповідно до цього, законопроєкт пропонує встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій:
- збору,
- обробки,
- зберігання,
- захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов'язань,
- функціонування інститутів, пов'язаних із збиранням,
- обробкою,
- зберіганням,
- захистом та використанням цієї інформації, правові засади державного нагляду за такою діяльністю.