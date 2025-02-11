Який законопроєкт вперше відправлено на всенародне обговорення

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає 24 Канал, вперше в історії 226 голосами було відправлено один із законопроєктів на всенародне обговорення.

Читайте також Україна купить російські атомні реактори в Болгарії

Історичною подією називає це і нардеп Олексій Гончаренко. Як він пояснив, мова йде про законопроєкт щодо передачі даних про кредити громадян за кордон.

Відповідно до цього, законопроєкт пропонує встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: