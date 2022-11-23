Нова програма моніторингу
У МВФ повідомили, що домовленості підлягають схваленню керівництвом Фонду. Також найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів.
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Мета моніторингової програми
У МВФ повідомили, що мета нової моніторингової програми – це забезпечити якір для макроекономічної політики та активізувати донорську підтримку України. Виконання умов цієї програми відкриє шлях до повноцінної програми з фінансуванням.
Українська сторона подавала запит на чотиримісячну Моніторингову програму з залученням Ради директорів, щоб підтримати економічну програму, закріпити макроекономічну політику і прокласти шлях до повноцінної програми МВФ.
До слова, в інтерв'ю виданню РБК-Україна, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що у регуляторі розраховують на повноцінну програму розширеного фінансування з МВФ у 2023 році. Мовиться про 38 мільярдів доларів, які закладені до бюджету у вигляді зовнішнього фінансування.