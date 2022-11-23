Новая программа мониторинга
В МВФ сообщили, что договоренности подлежат одобрению руководства Фонда. Также в ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.
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Цель мониторинговой программы
В МВФ сообщили, что цель новой мониторинговой программы – обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе по финансированию.
Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную мониторинговую программу с привлечением Совета директоров, чтобы поддержать экономическую программу, закрепить макроэкономическую политику и проложить путь к полноценной программе МВФ.
К слову, в интервью изданию РБК-Украина заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что в регуляторе рассчитывают на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году. Речь идет о 38 миллиардах долларов, которые заложены в бюджет в виде внешнего финансирования.