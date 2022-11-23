В МВФ сообщили, что договоренности подлежат одобрению руководства Фонда. Также в ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.

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Цель мониторинговой программы

В МВФ сообщили, что цель новой мониторинговой программы – обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе по финансированию.

Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную мониторинговую программу с привлечением Совета директоров, чтобы поддержать экономическую программу, закрепить макроэкономическую политику и проложить путь к полноценной программе МВФ.

Напомним! С 11 по 17 ноября в Украине продолжалась миссия МВФ в Украине. Детальнее о том, какие цели ставила перед собой миссия, читайте здесь.