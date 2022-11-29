Почему госдолг Украины вырос так рекордно за месяц
За октябрь сумма долга Украины увеличилась на 183,51 миллиарда гривен или на 5 миллиардов долларов.
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Основная причина роста государственного долга в октябре – внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета:
- 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза;
- 550 миллионов евро от ЕИБ;
- 1,3 миллиарда долларов от МВФ;
- 500 миллионов долларов от Всемирного банка.
Напомним, что по информации от Минфина, общая сумма госдолга Украины составила 3 417,38 миллиарда гривен, то есть 93,45 миллиарда долларов
Госдолг Украины в 2023 году
В следующем году объем госдолга составит 6406 миллиарда гривен. Из них 78,7% – внешний долг. То есть то, что Украина должна перед другими государствами, международными организациями и тому подобное.
Украина планирует отдать на погашение госдолга в 2023 году – 414,9 миллиарда гривен, из них:
- 98,9 миллиарда гривен – на погашение внешнего долга,
- 316 миллиардов гривен – внутреннего.
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Финансовая поддержка от Европарламента
- Европарламент принял решение о выделении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро.
- Финансирование будет проходить регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе.
- Европейские страны и институции выделили в общей сложности 29,2 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи.