Зараз питання щодо створення механізмів передачі заморожених російських активів на користь України вивчають європейські юристи. Мова йде саме про ті активи, які є на території ЄС та заморожені відповідно до антиросійських санкцій.

Зверніть увагу Ще 4 олігархи Путіна, які підтримували війну, потрапили під санкції Великої Британії

Скільки активів Банку Росії заморозили у ЄС та у світі

Особи, які розповіли про ініціативу ЄС на умовах анонімності, відзначають, що процес конфіскації заморожених активів є юридично складним, тому потребує ретельного вивчення.

Однак через те, що російське вторгнення триває вже 9-ий місяць, а Москву не стримують санкції навіть попри завдану російській економіці шкоду, ЄС прагне назавжди заблокувати доступ Кремля до заморожених активів.

Серед варіантів – конфіскація абсолютно усіх заморожених активів Банку Росії, які становлять близько 300 мільярдів доларів. Мова йде про заморожені активи у різних країнах світу, зокрема у Євросоюзі та США. Однак зараз ЄС працює над конфіскацією саме тих, які заморожені на його території і точна їхня сума невідома. Станом на травень 2022 року було відомо про 23 мільярди євро, але ця сума зросла.

Також Євросоюз розглядає варіант утримання активів Банку Росії як гарантій. Тобто їх теоретично можуть повернути Москві лише у випадку, коли та виплатить репарації Україні.

Чому США бояться такого кроку

Міністерство фінансів США побоюється, що конфіскація активів Банку Росії створить прецедент, через який інші країни світу та їхні центральні банки не будуть зберігати свої активи у США.

Ще у травні міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що юридично конфіскація російських активів є доволі складним і неоднозначним процесом з огляду на законодавство США, Однак з огляду на ті руйнування, яких зазнає Україна через дії росіян, Вашингтон все ж розглядатиме таку можливість, аби Росія у будь-якому випадку заплатила за свої дії.

Та тут варто відзначити, що у лютому 2022 року президент Джо Байден підписав указ про конфіскацію 7 мільярдів доларів активів Афганістану, після того, як законний уряд країни був повалений і владу захопила терористична організація "Талібан". Кошти розподілили на гуманітарну допомогу афганським біженцям та на компенсації жертвам родичів теракту 11 вересня 2001 року. Однак, якщо порівнювати з російськими активами, то мова йде про значно більшу суму.

Зверніть увагу! Навіть якщо конфіскувати усі активи Банку Росії, які зараз заморожені у світі, цієї суми недостатньо на післявоєнну відбудову України. У вересні спільна оцінка збитків, проведена українським урядом, Єврокомісією та Світовим банком оцінила необхідну на відбудову суму в розмірі 349 мільярдів доларів. До цього Володимир Зеленський говорив про суму в районі 600 – 800 мільярдів. Однак варто врахувати, що бойові дії тривають, Росія продовжує руйнувати українські села й міста, а з 10 жовтня атакує енергетичну інфраструктуру. Тобто сума, яку доведеться платити Росії у вигляді репарацій, зростає з кожним днем.

Варто переглянути – що відбувається з українським бюджетом на тлі повномасштабної війни: дивіться відео